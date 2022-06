Los talibanes reducen cada vez más los derechos de las mujeres en Afganistán

A continuación, un editorial que refleja la opinión del gobierno de Estados Unidos:

Los talibanes continúan adoptando políticas que oprimen a las mujeres, en parte como un sustituto para abordar la aguda crisis económica y el fracaso de “la gobernanza no inclusiva” en Afganistán, dijo a los periodistas en Washington el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.



Habló después de que los talibanes publicaran un decreto en mayo ordenando a las mujeres que se cubran la cara en público e idealmente que usen el burka que lo abarca todo.



La orden es otra señal del regreso de los talibanes a las duras restricciones que el grupo impuso a las mujeres la última vez que estuvo en el poder, hace dos décadas.



El decreto también insta a las mujeres a permanecer en el interior a menos que sea necesario para un trabajo importante, y describe los castigos para los familiares varones en los casos en que las mujeres no cumplan con el nuevo código de vestimenta, creando un ambiente de miedo e intimidación.



La directiva siguió la decisión de los talibanes del 23 de marzo que prohíbe que las niñas accedan a la educación después del sexto grado.



El portavoz del Departamento de Estado, Price, se unió a muchos en la comunidad internacional para expresar su "profunda preocupación" por las políticas expresadas recientemente por los talibanes hacia las mujeres y las niñas.



El representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Tom West, tuiteó: "Las políticas de los talibanes hacia las mujeres son una afrenta a los derechos humanos y tendrán un impacto negativo en sus relaciones con la comunidad internacional".



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estaba "alarmado" por el decreto de los talibanes, y instó a los talibanes a "cumplir sus promesas a las mujeres y niñas afganas".



El portavoz Price señaló que después de que los talibanes tomaron el poder en agosto, se comprometieron con la comunidad internacional y, lo que es más importante, con el pueblo afgano, a respetar los derechos de las mujeres y las niñas.



Estados Unidos declaró que trabajará con sus aliados y socios para aumentar la presión sobre los talibanes por no cumplir sus promesas. "Lo hemos abordado directamente con los talibanes", dijo.



Como ha manifestado la embajadora Linda Thomas Greenfield a CNN el 8 de mayo: “Hemos hecho todo lo posible para apoyar a las mujeres afganas y continuaremos criticando a los talibanes por sus acciones”.



Señaló que esta acción redobla nuestro compromiso de apoyar a las mujeres afganas para que sigan adelante. "Mientras tanto, Estados Unidos sigue siendo el proveedor humanitario más grande del mundo para el pueblo afgano”, observó la portavoz Price. "Continuaremos, incluso en medio de los reveses provocados por los talibanes, hacer todo lo posible para apoyar directamente al pueblo afgano de una manera que no beneficie a los talibanes".

Fue un editorial que refleja el punto de vista del gobierno de Estados Unidos