Los kazajos, entre la incredulidad y el miedo tras renuncia de Nazarbáyev

Los kazajos se debaten este miércoles entre la incredulidad, la resignación y el miedo a lo desconocido tras la renuncia del líder de la mayor república centroasiática, Nursultán Nazarbáyev, en el poder desde 1989.



"¿No puede ser?¿Cuándo?¿Qué ha ocurrido?", era la primera reacción de los residentes en la capital de Kazajistán, Astaná, que ahora cambiará de nombre por el de Nur-Sultán.



La noticia cogió el martes a los kazajos de camino a casa tras concluir la jornada laboral, por lo que muchos al principio creyeron que se trataba sólo de un "rumor".



Los móviles ardieron en las últimas horas con mensajes y comentarios sobre la noticia bomba. Sólo este miércoles comenzaron a hacerse a la idea de que Nazarbáyev ya no es el jefe del Estado.



"Vi por televisión la intervención del presidente y casi rompo a llorar. Su sangre fría a la hora de abandonar el cargo me impresionó profundamente", confesó Gulzhan en la red social Facebook.



A los más jóvenes, que nacieron después de la caída de la Unión Soviética, no sólo no les cogió por sorpresa, sino que confían en que la salida de Nazarbáyev abra un tiempo de cambios.



"¡Ya tiene una edad!", comentaban.



Un empresario treintañero, Zhangueldi Ajmétov, reconoció a Efe que sentía "tristeza", como si hubiera muerto un "ser querido" y, al mismo tiempo, "alegría", ya que "habrá cambios", aventuró.



Pero descartó que esos cambios vayan a ser revolucionarios y se mostró confiado sobre el nuevo líder kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev.



"Le ha cedido el poder a Tokáyev, una persona de su equipo, un diplomático profesional. Así que no hay que esperar cambios bruscos o un sistema diferente", señaló.



Otros kazajos no pudieron ocultar su inquietud por que la dimisión del presidente abra un proceso de inestabilidad, tanto política como económica.



"Sólo que se mantenga la paz y el orden como bajo Nazarbáyev.



Sólo que las autoridades no cometan excesos, que siempre desembocan en desórdenes", manifestaron algunos a Efe.



"Para nosotros, Nazarbáyev fue el garante de la paz en nuestro país. Vemos y escuchamos lo que ocurre alrededor", comentó una profesional y madre de dos hijos, Laura Demesínova, en pleno corazón de Astaná.



Sin lugar a dudas, los más preocupados son los representantes de las grandes compañías y miembros de embajadas extranjeras.



"¿Qué será de los contratos que dependen de las garantías respetadas por Nazarbáyev?", se preguntaron algunos de los empresarios consultados.



Y es que, como les gusta decir a los kazajos, el país acoge toda la tabla periódica de Mendeléyev, en alusión a los ingentes recursos naturales de su territorio -petróleo, gas, uranio, oro, cobre, níquel-, sea en la estepa o en el mar Caspio.



El director de la Asociación de Energía Renovable de Kazajistán, Armán Kashkinbékov, uno de los miles de profesionales que recibió una beca para estudiar en el extranjero, reconoció que la noticia le causó al principio una sensación de "incertidumbre".



"Vivimos bajo Elbasi (padre de la nación) durante 30 años. Estamos acostumbrados, pero al día siguiente las dudas se disiparon, ya que comprendí que ahora empieza una nueva vida para el país", señaló.



El jefe del Banco Nacional de Kazajistán, Erbolat Dosáyev, aseguró, en un mensaje dirigido a disipar los temores, que no se dan las condiciones para una "fuga de capitales".



"En el país comienza un nuevo rumbo de desarrollo y el (ex)presidente, como político sabio que es con visión estratégica, nos ha dado un ejemplo de sabiduría política sobre cómo hay que actuar para que el país creado por él se desarrolle exitosamente", dijo.



En la misma línea, el diputado de la Cámara baja del Parlamento Artur Platónov se mostró comprensivo con la inquietud que ha imbuido a algunos ciudadanos y analistas, más aún tras el brutal atentado contra una mezquita en Nueva Zelanda.



"Pero quiero asegurarles que Kazajistán sigue su propio camino. En 30 años ha sido construida una de las economías más fuertes de Asia Central. Lo que es inmutable y es nuestra prioridad, es la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos. Esa es la mejor demostración de que los inversores no deben preocuparse. El Gobierno dedica no poco dinero a solucionar los problemas sociales", comentó.



Como hiciera el Kremlin tras conocerse la noticia, el embajador ruso, Alexéi Borodavkin, expresó su esperanza de que "el rumbo político pergeñado por Nazarbáyev se mantenga".



Además, se permitió una comparación con el primer presidente democrático de la historia de Rusia, Borís Yeltsin, que cedió la presidencia al actual jefe del Kremlin, Vladímir Putin, un 31 de diciembre de 1999, "minutos antes del Año Nuevo".



"Su presidente ha dimitido dos días antes del comienzo del Nuevo Año según el calendario oriental, es decir, del Nouruz", indicó.

(EFE)