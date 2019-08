¿Intercederá la FIFA para que las iraníes puedan ir a los estadios?

Hace unos días la publicación financiera Business Insider publicó un detallado artículo sobre el régimen alimenticio, rutina diaria y comportamiento general de la esquiadora Mikaela Shiffrin.

El escrito no solo detalla los pormenores de lo que hace la Shiffrin para mantenerse en óptimas condiciones sino que recomienda que se acoja ese sistema por otros atletas y en general, todo el que pueda.



Pero quien es Mikaela Shiffrin?



Mikaela Pauline Shiffrin nació el 13 de marzo de 1995 en Vail, Colorado. Es la campeona más joven en ganar medalla de oro en Juegos Olímpicos cuando tenía 18 años, y 345 días y ganó en eslalon. Ha Ganado dos oros Olímpicos y dos oros en la copa mundial en esquí alpino. Ella es actualmente campeona por tres años en la Copa Mundial general, cuatro veces campeona mundial en eslalon y ha Ganado en seis ocasiones la Copa Mundial en esa prueba.

Cuando Shiffrin ganó oro olímpico en 2018 en eslalon gigante se empató con Ted Ligety y Andrea Mead Lawrence como los atletas de EE UU que más medallas han ganado en esquí alpino. Ella es la única atleta, hombre o mujer, en ganar todas las seis categorías FIS de la copa mundial de esquí alpino.



También es una de los cinco esquiadores de EE UU en ganar el título general de la copa mundial. Es además la esquiadora más joven, hombre o mujer en ganar 50 competencias de la copa mundial al tener 23 años y 9 meses.



Mikaela ha Ganado 60 competencias mundiales, tercera en la historia para una mujer y todavía es muy joven y al ganar el oro en eslalon en los campeonatos mundiales de 2018 se convirtió en la primer atleta en ganar el campeonato mundial en la misma disciplina por cuatro años consecutivos.



Bueno, creo que ya tienen una idea de quién es Mikaela. Ella está considerada la mejor esquiadora del mundo y es la primera en su disciplina, hombre o mujer, en ganar más de $1 millón en una temporada.



¿Pero que hace la Shiffrin para mantenerse en forma, alerta y con la energía que le permita desempeñarse tan bien en el duro entorno en el que compite? Ese es el tema del artículo que cité al comienzo de este escrito.



Mikaela dice que su régimen de entrenamiento no es muy diferente al de sus colegas pero que ella cultiva el estar enfocada y prioriza el dormir bien, mínimo 9 horas al día.



“Yo soy generalmente una persona bastante atlética, pero no soy la más grande atleta. En la mayoría de las competencias mi nivel de foco es un poco más alto y eso puede marcar una diferencia. Trato de tomar ventaja del tiempo que tengo para entrenar” Eso dijo Mikaela en una entrevista organizada por Longines, la fabricante suiza de relojes.



La disciplina de Shiffrin se extiende a otras fases de la vida, incluyendo lo que ella ingiere, cuanto tiempo duerme y la forma en que ella maneja su salud mental para controlar su actuación y posible ansiedad. Cada una de esas fases juega un papel en su estrategia de ganar y muchas de esas técnicas están respaldadas por años de investigación científica.



Lindsey Vonn, quizás la mejor esquiadora activa hasta que recientemente se retiró y seguro la más conocida en su campo, dijo a la Associated Press sobre Mikaela “Ella enfoca el esquiar en una forma diferente a la mayoría, o quizás a todos. Es muy metódica y técnica, opuesto a lo que yo hago, pero eso es lo que le brinda tanto éxito”.



Mikaela dice: “Yo casi nunca tomo café y aún más raramente tomo alcohol. Mi bebida favorita es jugo de frambuesa con agua mineral y la considero la más refrescante”.



Shiffrin prefiere té cuando bebe algo distinto. Antes de cada competencia dice que tiene algo de ansiedad y que ninguna bebida que le incremente eso es buena.

Le gusta oír música antes de competir y dice “yo practico diferentes técnicas de respiración. Como aspiración profunda y luego aguantar la respiración por cuatro segundos y dejar ir el aire lentamente.

Varios atletas, de diferentes disciplinas, practican esa técnica de respiración, un ejemplo es el pelotero cubano J. D. Martínez de las Medias Rojas, el cual no solo lo practica sino que se lo ha enseñado a varios de sus compañeros de equipo. El nadador Michael Phelps también practica lo de la música y la respiración.



Donde Shiffrin es sin duda líder es en dormir. Ella duerme de 9 a 9.30 horas cada noche y si puede aún más. A la hora de comer. “Mi dieta es regular, carbohidratos, proteína y vegetales” dijo pero antes de cada competencia sube la dosis de pasta como cada atleta de competencia larga e intensa y como los corredores de fondo y medio fondo.



Después de ver lo que toma y lo que bebe Mikaela concluimos que eso que ingiere hace que no se deteriore, pero su excepcional éxito es más el resultado de su férrea disciplina, su riguroso entrenamiento y la naturaleza de su físico, pero principalmente su tremendo enfoque en una cosa. Ganar.