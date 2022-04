Logra escapar de Cuba el doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre

El doctor bayamés Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, crítico del régimen comunista de La Habana, logró en las últimas horas salir de Cuba, confirmó a Radio Televisión Martí el también médico, Alexander Pupo Casas.

“Por una cuestión de seguridad, cómo fue tan difícil sacarlo, una epopeya, noches de desvelo, ahora lo estamos llevando lo más discretamente posible, por lo menos hasta que consideremos que está seguro”, dijo Pupo Casas.

Figueredo Izaguirre, especialista de primer grado en Medicina General Integral y residente de Urología, denunció muchas veces la depauperación del sistema de salud cubano, así como el mal manejo de la pandemia de coronavirus, además de pronunciarse a favor de sus colegas impedidos de entrar a Cuba.

En noviembre de 2021, Figueredo Izaguirre fue inhabilitado, por tiempo indefinido, para el ejercicio de la medicina por “difundir criterios y opiniones que menoscaban el prestigio y principios de la salud pública cubana y sus profesionales”, indicaba la notificación oficial firmada por el Ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda.

Al doctor se le acusó de "manipular y denigrar al sector...ventilando carencias existentes dentro del sector, mostrando una actitud inobservante de los principios éticos" que, según las autoridades cubanas, ocasionaron "un daño moral" a la imagen de la salud en Cuba.

“Como consecuencia de las cosas que le han ido ocurriendo ya que Figueredo Izaguirre está prácticamente asfixiado económicamente, se le ha quitado el sustento económico, se le inhabilitó el título de medicina. Es prácticamente imposible que pueda ejercer la medicina nuevamente en Cuba, ni en ninguno de los países que tienen algún tipo de convenio en cuestiones de salud pública con Cuba”, señaló Pupo Casas.

“Entonces, ¿qué le queda a Izaguirre? Además del acoso que tenía por parte de la Seguridad del Estado, lo que le quedaba era esperar a que pudieran fabricarle una causa y meterlo preso o que la situación económica lo llevara al punto de delinquir”, puntualizó el doctor.

A mediados de abril el gobierno de Nicaragua negó la entrada a su territorio a Figueredo Izaguirre, cuando pretendía viajar a ese país para luego seguir viaje, presuntamente, hacia Estados Unidos.

“Era inevitable que tuviera que optar por la emigración, como me va a tocar a mí en algún momento de la vida. Yo sí puedo ejercer en un hospital, mi título no está invalidado. A mí lo que me hicieron fue expulsarme de un centro de salud, y dudaría que otro centro de salud me aceptara. Además de eso me quitaron la especialidad, me denigraron, hasta me sacaron por la televisión nacional desacreditándome”, dijo Pupo Casas.