Locutor que exigió respeto para los cubanos responde a quienes lo acusan de mercenario

Después de exigir respeto para el pueblo cubano y de decirle al ministro de la Industria Alimentaria que “las tripas, gallinas decrépitas y los restos se los comen ustedes”, el locutor cubano Yunior Morales les salió al paso a quienes en su página de Facebook lo acusan de cobrar por decir lo que piensa.

“Sabía que vendrían con el mismo discurso de que por yo emitir un criterio ya soy mercenario enemigo pagado por el llamado imperio, jejejejeje”, escribió Morales, residente en La Habana. “No cambian, por mis pocas palabras lo que me satisface es que la mayoría de mi pueblo reconoce la mejor intención, hasta algunos que callan por miedo”.

A todo el que exprese una opinión lo calumnian y escudriñan a ver qué pueden usar para desmoralizarle, añade.

El locutor y conductor de la emisora Radio Taíno y de Cubavisión no está solo: los que comparten sus críticas y lo admiran por haberlas hecho públicamente ya tienen una etiqueta en redes sociales para respaldarlo: #yoapoyoayuniormorales.

“Siempre han hecho lo mismo, cuando alguien expresa su criterio dicen que son mercenarios, sin escrúpulos pagados por el imperialismo”, escribió Ladys Muñoz Morales. “Si eso fuera cierto muchos cubanos serían millonarios. El gobierno no acepta que muchos cubanos ya no se creen el cuento de que los malos están a 90 millas”.

Para quienes intentaron desvirtuar su reflexión acusándolo de no mencionar el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, al cual se refieren como “bloqueo”, el locutor cubano también tuvo una respuesta.

“Preguntan por qué no hablo del bloqueo, respondo: Porque tendría que mencionar este y todos los bloqueos, cuando me censuran por expresarme violan mucho más que la Constitución”, dijo Morales en su más reciente post.

“Me siento bien y nadie pagó por mi breve y preciso comentario”, continúa el texto. “Es mi libre expresión la que se pronuncia, Libertad desde mi posición como ser humano con valores”.

Dijo que, si se arriesga, lo hace “para bien de los míos” sin aspirar a ser líder ni ganar algo a cambio.

“Tengo claro que puedo perder mi paz por ser correcto y ver más allá, me preocupa mi madre que teme por mí, sabemos que muchos no están acostumbrados a decir y escuchar verdades”, escribió Morales. “Supongamos que me equivoque, a eso también tengo derecho”.

El locutor subraya que Cuba no se reduce a la palabra "gobierno".

“Cuba es Pueblo y me duele ser parte de tanto atraso y estancamiento”, dijo. “La vida se va y no se vislumbra un futuro mejor para las actuales y futuras generaciones. Lo básico hace años que escasea y sobrevive el que adula y hay quienes negocian con el sufrimiento general. A mí sí me importa Cuba, reconozco lo bueno y agradezco al justo”.

También se dirige a quienes lo han catalogado de “licenciado ignorante” por no decir lo que ellos quieren escuchar.

“Por supuesto que conozco de tripas aunque no las consumo y veo cómo nos quedamos sin vida haciendo colas para alcanzar un poco aquí o allá”, comenta Morales. “No lameré zapatos, eso se lo dejo a los fanáticos oportunistas que sí quieren ganar méritos a costa de maldecirme”.

Asegura estar tranquilo y en paz.

“No perderé mis buenos sentimientos”, escribió. “Si me quitan profesión y sus manos en mi hombro, no dejaré de ser mejor persona. Más humano”.

Entre los comentarios que lo respaldan aparece el de Eddy M. Roque.

“Hermano, usted es ejemplo de lo que significa valentía y pensamiento certero”, le dice. “Desgraciadamente, como dices, muchos no están preparados para escuchar la verdad o prefieren darle de lado para fomentar una falsa realidad. Fuerza hermano mío, muchos te apoyamos”.

Ojalá todos fuéramos como tú y expresáramos lo que sentimos, apuntó Natacha Olivera al pie de la nota de Morales. Y Ana Ivis Galán García lamenta que “para algunos parece que tener criterio propio y disidente (sí, porque disidente significa discordante, discrepante, contrario) es casi un delito.

En la secuencia de comentarios al pie de su reflexión, el locutor le responde directamente a Mirna Pozo Velázquez, quien le reprocha que “tú hace tiempo vienes poniendo ciertas cosas y me parece que todavía no te han echado del trabajo y no te han torturado o desaparecido […], estás hablando lo mismo que los que ‘luchan’ detrás de un teléfono, sobre todo de Miami”.

Siempre culpan a Miami, le dice Morales.

“Deben cambiar esa mentalidad retrógrada y falsa que ya no funciona, nadie les cree, nada más los pocos vividores con poder y sus aduladoras complacidas”, escribió. “Llevo tiempo diciendo la verdad y sabía que tú y algunos curiosos me observaban, pero la verdad me gusta y a ustedes les preocupa”.