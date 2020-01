Turba reprime manifestación frente a embajada de Cuba en Uruguay (VIDEO)

Una turba de entre 20 y 30 personas, simpatizantes del régimen de La Habana, atacó el sábado a un grupo de cubanos que organizó una protesta pacífica ante la Embajada de Cuba en Montevideo, Uruguay.

“Íbamos a estar ahí frente a la embajada cubana en Montevideo y de forma pacífica denunciar la represión, los presos políticos, la falta de derechos humanos y de libertades individuales”, explicó a Radio Martí, Lidier Hernández Sotolongo, uno de los promotores de la manifestación , quien transmitió la agresión en vivo por el sitio de Facebook Cubanos Libres en Uruguay.

Los manifestantes exponían frente a la reja que circunda la sede diplomática carteles con los textos "No más dictadura", "El PCC no me representa", “Yo sí hablo de política” y “Cuba es de todos los cubanos”.

Con gritos de “Cuba sí, yanquis no”, los perpetradores del mitin de repudio empujaron a los manifestantes pacíficos y les arrebataron los carteles. Las agresiones se ven claramente en el video.

“Nos sacaron de ahí a empujones”, denunció el joven graduado de Ingeniería Informática por la Universidad de Cienfuegos. “Sabemos que donde quiera que hay una embajada cubana tienen un grupo de apoyo de los comunistas o de procastristas en ese país”.

“Acá en Uruguay se han agrupado todos esos partidos de corte de izquierda en lo que se conoce como el Frente Amplio, que son los que han gobernado durante los últimos 15 años y esta gente son de los sectores de la izquierda más radical, del Movimiento de Participación Popular (MPP), del Partido Comunista, los Tupamaros, Unidad Popular y que siempre han sido muy amigos de Cuba, que visitan Cuba”.

“De la libertad de expresión de los que no piensen como ellos ya vieron cómo responden, con golpes, con ofensas, con violencia”, dijo.

Hernández Sotolongo, militante del partido opositor cubano Somos+, señaló que él procede de una familia comunista y conoce en Cuba a muchas personas comunistas que no son “chivatos” y que “nunca le han gritado gusano a nadie”, “ni han participado en un acto de repudio”.

“Lo peor son los fanáticos comunistas, que están ultra radicalizados en su creencia y que si no crees como ellos no te dejan ni hablar y te empujan y gritan”, precisó. “Ya sabemos que eso ha pasado en Cuba durante 61 años y el régimen lo ha extrapolado hacia toda América Latina desestabilizando los países con este tipo de ideología intolerante”.

En un encuentro el pasado 18 de diciembre con el nuevo cónsul cubano en Uruguay auspiciado por la Embajada Cubana, la Asociación de Cubanos en Uruguay hizo un llamado a apoyar la Revolución y a unir a todos los cubanos, tanto los que viven en el extranjero como los residentes en la isla.

“Yo pedí la palabra y dije que mientras Cuba siguiera dividiendo a los cubanos en revolucionarios y contrarrevolucionarios no iba a ser posible lograr la unidad”, concluyó Hernández Sotolongo.