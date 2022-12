“Lo único que hay es desesperación”, se quejan cubanos ante escasez de alimentos a pocos días de la Navidad

La escasez de alimentos y los precios exhorbitantes de lo poco que aparece empañan las festividades navideñas en Cuba, dijeron a Radio Televisión Martí residentes desde varias provincias de la isla.



El gobierno anunció que de cara a la nochebuena se vendería un módulo de alimentos, consistente en cinco libras de carne de cerdo por núcleo, con un precio subsidiado de 200 pesos en moneda nacional.



En La Habana, el módulo se vendió en algunos lugares, pero las personas se quejaron de que la carne estaba en mal estado por falta de refrigeración, dijo desde Marianao el periodista independiente Enrique Díaz.

“Las colas son inmensas. Es una carne de cerdo que están diciendo que está en mal estado (...). Muchas personas ahora van a tener que ir a la bolsa normal del particular, que está sobre los 400 pesos la carne de cerdo”, explicó el comunicador.

Yoel Espinosa Medrano, cuentapropista en Santa Clara, considera que serán una dura Navidad para los cubanos.



“El precio, casi a 400 pesos la libra de [carne de] cerdo, y no se encuentra con facilidad. Hay lugares que si han vendido, que si vendieron un poco de carne que, en el caso de quien la pudiera comprar, estaba hasta en mal estado de conservación”, dijo el emprendedor.



Teresa Miranda Céspedes dijo que la "miseria" es total este fin de año en Mayarí, provincia de Holguín. “Aquí no han vendido ningún módulo, aquí no hay ningún tipo de espíritu de fiesta; miseria y represión es lo único que tenemos en abundancia”, aseguró la mujer.



El desabastecimiento de alimentos básicos es total en el occidente del país, informó desde Pinar del Río José Rolando Cásares. “El que se coma un pedazo de carne de cerdo para la Navidad en su casa, es millonario”, opinó el activista.

Estos son los precios de lo poco que aparece en Puerto Padre, en Las Tunas, advirtió el cuentapropista Vladimir Martín Castellanos: “La carne de puerco está a 370 pesos la libra; 350 pesos, una libra de pollo; el frijol, 200 pesos la libra, y un huevo, 100 pesos”, detalló.



En el poblado de Banes, las autoridades toparon el precio de la carne de cerdo que venden los privados, quienes dejaron de venderla, por lo que, básicamente, es inexistente, afirmó William Tamayo.



“El que coja vendiendo carne de puerco, 20 mil pesos de multa y llevado a los tribunales. Si esta carne llegara a aparecer, aparecería a 500 pesos en el mercado informal”, dijo Tamayo.



Eldris González Pozo señaló que se ha disparado el vandalismo por la escasez de alimentos en la ciudad de Santiago de Cuba.

“Se ha incrementado la violencia, están asaltando con bandas a los motoristas, a las personas, por la noche. La carne de cerdo, 370 pesos la libra”, apuntó.



Desde Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, Martha de los Ángeles Pérez comentó que en el territorio no hay alimentos para celebrar el fin de año.



“Hay algunas ‘bolas’ en la calle que van a vender un pedacito de carne de puerco por la libreta, y las personas se ilusionan con eso. Son colas de dos y tres días”, dijo desilusionada Pérez.



En la provincia más oriental del país, la situación pinta de mal en peor, destacó el comunicador Anderlay Guerra Blanco.



“En Guantánamo, lo único que hay es desesperación, sencilla y llanamente, porque no hay carne de cerdo; alternativas, ninguna, porque no hay de nada”, concluyó el periodista independiente.