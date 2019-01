Llueven criticas a los artistas participantes del Super Bowl Varios artistas han sido criticados por participar en algunos eventos relacionados con el Super Bowl, debido a las protestas que han tenido lugar durante algunos partidos mientras se entona el himno nacional. La más reciente, fue iniciada por el exquarterback Colin Kaepernick, quién se arrodilló durante el himno nacional para despertar conciencia sobre la brutalidad policial y la desigualdad racial. Artistas como Travis Scott y Jermaine Dupri, han sido fuertemente criticados por sus presentaciones en la edición número 53 del Super Bowl, que se llevará a cabo el domingo 3 de febrero en Atlanta. El show central del evento deportivo más importante de Estados Unidos será realizado por la agrupación Maroon 5, quienes no tendrán invitado alguno en tarima, debido a la negativa de varios artistas. Pese a las criticas recibidas por su participación, la agrupación continúa los preparativos de su presentación. Sin embargo, la conferencia de prensa que cada año es organizada para revelar detalles del espectaculo principal transmitido durante el medio tiempo, fue cancelada por parte de la agrupación para evitar preguntas acerca de las tensiones que se viven en medio de esta final. Read more











copy link Link has been copied to clipboard

See all News Updates of the Day

Roma y The Favorite con 10 nominaciones para los Oscar 2019 En la edición número 91 de los OSCAR, se celebrará la premiación de las películas estrenadas en el 2018, en el Dolby Theatre de los Ángeles el 24 de febrero . El anuncio fue realizado por los actores Tracee Ellis Ross y Kumail Nanjiani, quienes dieron a conocer las nominaciones. La película del mexicano Alfonso Cuarón “Roma” cuenta con 10 nominaciones a mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor película de habla no inglesa, mejor fotografía, mejor guión, mejor diseño de producción, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido. La película “The Favorite” de Yorgos Lanthimos, recibió también 10 nominaciones para obtener la estatuilla dorada. Esta edición podría celebrarse sin anfitrión principal, luego de que el comediante Kevin Hart decidiera renunciar tras no disculparse por unos tuits homofóbicos escritos en su cuenta de twitter años atrás. Read more











copy link Link has been copied to clipboard

¿Cómo sonará la música latina en 2019? esto dicen los expertos ... Artistas, productores y analistas de la música latina dijeron a Efe que en 2019 se consolidará el cambio generacional en la industria, se verá una impresionante fusión de géneros, más romance y una mayor presencia de ritmos africanos y géneros tradicionales latinoamericanos.



"Estamos terminando la década y los talentos jóvenes seguirán asentándose", afirmó el músico y productor Emilio Estefan, quien, con una sólida carrera en este ámbito en particular, vaticina "más fusiones, pues la música va a seguir saliendo y cambiando con mucha velocidad".



Los artistas jóvenes, en especial las mujeres, se van imponer cada vez más, de acuerdo con el artista cubano-estadounidense. "Hay un verdadero cambio de guardia ahora", agregó Estefan. Músicos y cantantes entrevistados por Efe, como Cristian Castro, Juanes, Zion y Lennox; Aymée Nuviola, Thalía y Goyo, de ChocQuib Town, coinciden con Estefan. "El ritmo nos une a todos y eso es lo que mejor funciona ahora. La gente quiere bailar y emocionarse", indicó Castro, quien decidió que su décimo sexto álbum de estudio, "Mi tributo a Juan Gabriel", tuviera temas bailables, aunque en su estilo.



"Es una tendencia a la que no le veo final cercano", declaró el el vocalista mexicano.



Los temas del disco de Castro tienen arreglos típicos del pop bailable de la década de los 70. Según dijo, se trata de su "manera de aportar al movimiento actual, pero sin perder mi esencia", explicó.



Es también lo que su compatriota Thalía quiso hacer junto a Natti Natasha con su sencillo "No pasó", con más énfasis en el reguetón. La también autora, productora y actriz asegura que seguirá explorando. "En mis discos siempre ha habido temas muy movidos", pero "veo que hay otra vez interés en el romance, en las canciones de amor", apuntó Thalía.



Juanes, que este mes, con el sencillo "La Plata", regresó a su obsesión, profesar su amor a Colombia, se declaró en la misma línea. "El pop va a seguir explorando fusiones, como lo que sucedió en esta década con el reguetón", indicó el cantautor.



"Es un movimiento que tiene mucho tiempo, con artistas como Carlos Vives, que hizo su versión del vallenato, por ejemplo, pero que en los dos últimos años arrasó a nivel mundial", redondea Juanes.



Para él, este año se verá más la exploración de muchos artistas de pop y de música urbana en géneros autóctonos de América Latina y de otros ritmos como la salsa, que nació de fusiones pero que hoy en día es tradicional.



"La música no es estacionaria. Como todas las formas de arte, tiene que evolucionar. Se nutre de otros géneros, de sonidos diferentes, de expresiones de otras culturas y de la propia", afirmó por su parte la cantante cubana Aymée Nuviola.



"Eso me lo enseñaron desde que comencé a estudiar música en La Habana y lo vi con (el tecladista de 'latin jazz') Chucho Valdés".



La protagonista de una teleserie sobre su compatriota Celia Cruz pronosticó que la mezcla de géneros, instrumentos y hasta arreglos musicales será lo que domine la música latina en los próximos meses. "Veo que hay artistas urbanos que han coqueteado con la salsa, creo que irán por ahí los que quieran diferenciarse de los demás", indicó Nuviola.



Para los reguetoneros puertorriqueños Zion y Lennox, la música latina va a seguir "internacionalizándose". "Ahora con el 'streaming', los amantes del reguetón en el mundo están siendo expuestos a otros géneros. Todos estamos creciendo", indicó Zion.



Lennox agregó que se tiende "a seguir experimentando, que es la esencia de lo urbano. Los instrumentos autóctonos, la base rítmica que viene de la madre África. La atención está ahí".



Goyo coincidió y puso como ejemplo las canciones "Calypso", que sacó al mercado en 2018 Luis Fonsi con la rapera británica Stefflon Don, y "X", de J.Balvin y Nicky Jam.



"Ya se oyen (en esta pieza) los instrumentos típicos de los géneros afrocaribeños", anotó la vocalista de la banda colombiana de hip-hop ChocQuib Town, que desde sus inicios ha explorado la fusión. Pero lo que más emociona a las vocalistas es que la industria discográfica en español "por fin" le está abriendo las puertas a las nuevas artistas latinas.



Ven como una señal de cambio que Natti Natasha sea la artista con más nominaciones en el Premio lo Nuestro de 2019.



En cuanto al romance, "eso jamás ha pasado de moda", remarcó Estefan.



Para Juanes, a menos que estén en el género del trap, que es más explícito, "los artistas están cuidando un poco más sus letras". Los entrevistados insistieron en que en el mercado hay espacio para todos y en la vida "hay momentos para todo". Read more











copy link Link has been copied to clipboard

Miami Beach estrenará moderno concepto culinario del siglo XXI “Lincoln Eatery” marca la llegada de las tendencias culinarias del Siglo XXI. Este moderno lugar de comidas rápidas está ubicado en Miami Beach junto a Lincoln Road, una famosa zona peatonal rodeada de restaurantes y tiendas. Este colectivo de comida urbana prevé su inauguración durante el otoño, y se augura que será un punto gastronómico importante con una gran variedad culinaria. Según Stephen Bittel, fundador y presidente de Terranova, "estamos extendiendo la huella de Lincoln Road hacia el norte con el desarrollo de The Lincoln Eatery como el ancla". Nuestro objetivo con Eatery es trabajar con empresarios culinarios locales y nacionales, brindándoles el apoyo y la infraestructura que necesitan para tener éxito; a su vez, ofrece una nueva experiencia gastronómica emocionante y asequible que será auténtica y nueva en el área. Todos los inquilinos del restaurante serán únicos entre sí, ofreciendo algo para cada paladar. Estamos encantados con la combinación creativa y deliciosa de cocinas y conceptos que nos unen ", según informó su sitio web. Sus desarrolladores, Terranova Corporation, aseguran que “este será un lugar de reunión que celebra la intersección de comida, diseño y comunidad en un entorno perfecto para momentos dignos de Instagram”. Esta moderna interpretación de la industria de la comida, tendrá disponibilidad para más de 200 personas sentadas y está ubicado estratégicamente en un lugar donde se podrá ir después de las compras, antes y luego de cenar y beber en el teatro. Lincoln Eatery estará abierto en horas de la mañana y cerrará sus puertas en la tarde y se pronostica que la inauguración durará 4 días consecutivos, muy al estilo “Block Party”. Read more











copy link Link has been copied to clipboard