Llega a Miami Ulyk Anello, el actor cubano que exigió en redes la renuncia de Díaz-Canel (VIDEO)

Ulyk Anello, popular actor cubano que estallara contra el régimen en las redes sociales tras el paso del huracán Ian por el occidente de la isla el pasado mes de septiembre, arribó a Miami recientemente, tras su salida de Cuba vía México.

Entrevistado en exclusiva este martes por María Karla Rivero en el programa “La casa de Maka”, que se transmite por el canal televisivo Tu Miami TV, Anello relató hechos y razones que lo llevaron a cruzar la frontera Sur de los Estados Unidos.

El actor declaró, entre otras cosas, que sus dos últimas explosiones en vivo a través de la plataforma Instagram, que se hicieran virales debido al frontal emplazamiento a Miguel Díaz-Canel, principal figura del régimen cubano, exigiéndole que abandonara el poder, no fueron las primeras críticas y cuestionamientos públicos que hizo al sistema imperante en la isla.

Según Anello, tras el paso del huracán Ian, que arrasara con la ya precaria infraestructura del suministro de electricidad en Cuba, provocando un apagón nacional que duraría más de una semana, sintió que llegaba al límite de su resistencia.

“Yo llevaba muchos días aguantando. Mucho antes de los apagones, mucho antes de que se le echara a perder la comida a mis hijos Yo estaba mal… El estrés me acabó con las manos. Fue algo acumulativo. Ya cuando vi que estaba la nevera vacía, ahí exploté, me cegué. No sabía que me iba a ir de Cuba. No tenía dinero para irme. Lo hice porque fue lo que sentí en ese momento, porque no podía aguantar más la rabia que tenía adentro y exploté”, explicó.

Anello relató que su inesperada salida de Cuba se la debe a dos amigos y a que, además, tiene “una residencia en México desde 2013”, donde vivió cuatro años dedicándose a “mulear, porque era la única forma que tenía de hacer dinero para reparar mi casa, que se estaba cayendo”.

El mismo día de hecha la “directa”, explica Anello, uno de sus amigos le llamó diciéndole que recogiera sus cosas. “Te voy a sacar de Cuba porque después vendrán cosas peores”, le dijo, y le pagaron el pasaje hasta Cancún, desde donde emprendió la ruta hacia Estados Unidos.