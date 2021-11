Liberado sin cargos Manuel Cuesta Morúa tras detención el 15N

Tras 12 horas de arresto fue liberado el opositor Manuel Cuesta Morúa, aprehendido después del mediodía del lunes, 15 de noviembre, a la salida de su vivienda, en Alamar, Habana del Este.

“Cuando estoy saliendo de mi casa, se acerca el de la Seguridad del Estado y me dice que yo sé que no puedo salir, y yo, con un lenguaje más corporal que verbal, le contesté que mi intención era precisamente esa, para ir para el punto donde se había acordado que iba a empezar la Marcha Cívica. Salí con el tiempo suficiente por si ocurría algún contratiempo, el transporte.”

Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, estuvo detenido en la 11 estación policial ubicada en la calle Aguilera del municipio habanero 10 de Octubre.

“Después que me detienen, me llevan a la unidad de Zanja, en Centro Habana. Allí me tuvieron un rato, coordinando, supuestamente, depositarme en ese lugar, pero finalmente me llevaron a la de Aguilera, en Luyanó, y ahí me depositan en una celda hasta la una de la mañana. No hubo interrogatorio, ni cargos”.

El activista político había sido apresado también en septiembre y, luego de ser liberado, aseguró que fue amenazado por llamar a la manifestación de este 15 de noviembre.

Decenas de activistas, periodistas independientes y promotores de la jornada cívica del 15N denunciaron que las fuerzas represivas les impidieron salir de sus domicilios. Varios sufrieron actos de repudio.