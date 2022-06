Lescay en su juicio de casación dijo que ya había sido castigado con toda crudeza

El estudiante del Instituto Superior de Arte (ISA), Abel Lescay, sentenciado a seis años de prisión por ofender a un policía durante las protestas populares del 11 de julio en Bejucal, deberá seguir esperando el veredicto del Tribunal Supremo sobre su condena.



El joven se presentó ante la justicia nuevamente el miércoles en una audiencia celebrada en el Tribunal de San José de Las Lajas, en la Provincia de Mayabeque, junto a otras 18 personas, en un juicio de casación, donde estaban siendo evaluados los procesos contra otros manifestantes de esta provincia provenientes de los poblados de Bejucal, Güines y Los Palos.



Isel María Lescay Oliva, madre de González Lescay, dijo a Radio Martí que el juicio se prolongó hasta pasadas las cuatro de la tarde.



Como había tantos casos, los acusados en lugar de acudir al Tribunal Supremo en La Habana fueron evaluados en San José de Las Lajas, a donde viajaron los jueces del tribunal, explicó.



Ella recordó que como se trata de un juicio de casación, es muy técnico. "Normalmente ni siquiera se llama a los acusados. Es una cosa que transcurre entre el abogado, los jueces y el fiscal".



Sin embargo, el joven tuvo la oportunidad de intervenir.



"Abel dijo que él no era un delincuente, que no era una persona con mala conducta social, que lo único que había tenido tiempo de hacer en su vida era estudiar piano y era practicar piano, que el piano es su vida y que el no se imagina la vida sin eso. Si lo privan de eso, no se imagina cómo va a seguir y que bueno, que él ya había sido castigado. Él reconocía que se había excedido, que había actuado mal, que no estaba bien ofender a las personas de palabra en la calle, mucho menos a un policía. Pero que lo que había hecho era un rap, que forma parte de las cosas que él estudia y que los rap son así. Que requieren cierta marginalidad y que él entendía que se había excedido y que ya había sido castigado por eso, que ya había estado siete días detenido, que había sufrido toda la crudeza que implicaba eso", aseguró la madre.

Ahora deberá esperar cerca de un mes para conocer si finalmente es encarcelado o le imponen otro tipo de sanción.



[Con entrevista realizada por Ivette Pacheco para Radio Martí]