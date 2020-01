Leonardo Padura afirma que en Cuba no hay voluntad para publicar sus libros

El escritor cubano Leonardo Padura afirmó en una entrevista publicada en la página web del periódico "La Vanguardia" que no hay voluntad política en Cuba para que sus libros se publiquen y circulen.



A la pregunta sobre por qué sus obras no eran conocidas entre los jóvenes cubanos en la isla, el escritor respondió: "Seguramente que tiene que ver con lo que digo en mis libros (...) Creo que nadie tiene derecho a decidir qué cosa tiene que leer o no una persona como pasa aquí en Cuba y menos en pleno siglo XXI. Si el sistema editorial cubano funcionara, seguro que me leerían. Pero no hay voluntad política para que mis libros se publiquen y circulen".

Padura consideró que hasta ahora las medidas del gobierno de Miguel Díaz-Canel no favorecen un mejoramiento de la libertad de expresión en Cuba y mencionó el malestar que provocó el decreto 349 para regular la creación artística.

"El primer decreto que firmó (...) hace dos años regulaba la presentación y distribución de obras de arte. Y la aplicación de este decreto, que produjo un gran malestar entre creadores e intelectuales cubanos, se congeló. Si esta ley se va a aplicar o no, no lo sé. Con respecto a levantar el techo de permisividad del arte cubano con Díaz-Canel, tampoco lo sé", indicó el autor de obras como "La novela de mi vida" y "El hombre que amaba a los perros".

En sus declaraciones al diario, Padura también comentó que "no tengo la menor idea de hacia donde van los tiros en Cuba, siempre nos sorprenden”.

Añadió que "el gobierno habla de continuidad, pero deberá tener algunas alteraciones porque la economía cubana no ha funcionado y sigue siendo improductiva".

Padura trabaja actualmente en su más reciente novela, "Los fragmentos del imán", donde vuelve a tocar el tema de la emigración.

"Es una novela que tiene que ver con la diáspora de mi generación. Con los que se fueron y con algunos que, por añoranza, vuelven (...) El drama de mi generación recorre toda mi obra. Al principio de la revolución había una perspectiva de futuro pero a partir de los noventa se impone la lucha por sobrevivir y la opción del exilio", concluyó.