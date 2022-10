Legisladores cubanoamericanos expresan su apoyo a manifestantes en Cuba: "Están pidiendo libertad y debemos estar con ellos"

Legisladores cubanoamericanos manifestaron su apoyo a los cubanos que llevan más de tres días consecutivos exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico, mejores condiciones de vida y libertad, y han pedido a la administración Biden no ayudar al régimen de la isla.



El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, expresó este sábado su solidaridad con el pueblo cubano, que está “incómodo con la falta de electricidad, pero está más incómodo con la falta de libertad”, dijo en un video publicado en redes sociales.



Rubio aseguró, en referencia a la administración del presidente demócrata Joe Biden, que este no es momento de estar ayudando al régimen cubano, sino de ayudar al pueblo. “El pueblo está pidiendo hoy lo que ha pedido por muchos años, lo que pidió en julio del año pasado, libertad, y debemos estar con ellos”, recalcó.



En los últimos tres días se han registrado más de 30 protestas en Cuba, la mayoría en La Habana, y los manifestantes han exigido sus derechos de manera pacífica, con cazuelas, gritando consignas y trancando las vías con ramas o contenedores de basura.



La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, republicana por Florida, aseguró que los cubanos se juegan la vida en estos momentos de protestas. “El cínico e igualmente cruel régimen de Castro ha fracasado en todas las medidas”, escribió en su cuenta de Twitter.



Entre las consignas que gritan los manifestantes están "El pueblo, unido, jamás será vencido”, "libertad", "el pueblo no quiere muela", entre otras, añadió la legisladora.



Salazar dijo que se encuentra en comunicación con la Casa Blanca durante estas protestas en la isla.

“En Cuba no hay agua, no hay comida, no hay electricidad, no hay ropa, no hay oportunidades, y ahora no hay miedo. La gente está nuevamente en la calle”, subrayó.



La congresista compartió en sus redes sociales imágenes de las protestas y condenó el hecho de que el régimen envié “niños adolescentes, vestidos de civiles, del cínico servicio militar obligatorio de la dictadura”, para reprimir a los manifestantes.



Organizaciones como Amnistía Internacional y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos se ha pronunciado por la situación en la isla y han pedido al régimen de La Habana que no reprima las protestas pacíficas, como lo hizo durante el estallido social del 11 de julio de 2021.