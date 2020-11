Le llueven críticas a aspirante demócrata al senado que asistió a discurso de Fidel Castro (VIDEO)

Al reverendo Raphael Warnock, aspirante demócrata al Senado de EEUU, le han llovido las críticas tras eludir una pregunta el domingo sobre su asistencia en 1995 a un discurso en una iglesia de Harlem del fallecido dictador cubano Fidel Castro.

Warnock, quien se enfrenta a la senadora de Georgia Kelly Loeffler, dijo que él era "un pastor de jóvenes", sin ningún poder de decisión, cuando la Iglesia Bautista Abisinio, donde trabajaba en ese entonces, recibió a Castro, refiere un reporte del Washington Times.

"¿Asistió al discurso y comprende por qué hay tanta gente que ve a Castro como un tirano asesino y no como alguien a quien celebrar?", le preguntó a Warnock el presentador de "State of the Union", de CNN, Jake Tapper.

“Yo era pastor de jóvenes. No tuve nada que ver con ese programa. No tomé ninguna decisión sobre el programa. Nunca conocí al dictador cubano y por eso no estoy conectado con él", respondió el reverendo.

Según el senador cubanoamericano Marco Rubio, Warnock "no condenará a Fidel Castro y elude las preguntas sobre él por la misma razón por la que muchos (no todos) los demócratas lo hacen: quieren los votos y el apoyo de los socialistas y la gente que cree que Castro fue un héroe", señaló en Twitter.

El aspirante demócrata hace campaña para una de las dos carreras de segunda vuelta del Senado de Georgia, programada para el 5 de enero, que determinarán el control del Senado, señala el Times.

"Hace veinticinco años, el reverendo Warnock era pastor de jóvenes y no estaba involucrado en ninguna decisión en ese momento", dijo Terrence Clark, portavoz de la campaña, a Fox News.

Clark aclaró que Warnock se desempeñó como pastor de jóvenes cuando ocurrió el discurso de Castro y como "pastor asistente" más tarde en su mandato en la iglesia.

El portavoz del Comité Senatorial Nacional Republicano (NRSC) criticó la negativa de Warnock a responder y publicó este martes en Twitter un video editado de la campaña de Warnock al que, dijo, se tomó la libertad de "añadir contexto".

Brand había señalado en un tuit anterior: "El demócrata de Georgia Raphael Warnock no dirá si asistió a la 'fiesta de amor' de 1995 por el asesino dictador Fidel Castro. Presionado por @jaketapper en @CNNSotu, Warnock se niega a decir si estuvo en un evento donde la multitud coreaba '¡Fidel! ¡Fidel! ¡Fidel!".