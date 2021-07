"Las personas están sobreviviendo como perros callejeros buscando comida", denuncian desde Cárdenas

En el municipio matancero de Cárdenas, donde las instalaciones de salud han colapsado por el incremento de casos de COVID-19, no se están haciendo pesquisas para detectar posibles contagios.

Mientras, las personas continúan aglomerándose en busca de alimentos, afirmó desde allí la activista Hortensia Alfonso, quien dijo, además, a Radio Martí que esta crisis se debe al mal manejo de la situación por parte de las autoridades de esa localidad.

“Creo que esta situación que hay en la provincia, y especialmente en la ciudad de Cárdenas, no se debe al turismo solamente, si no que se debe al mal manejo de las autoridades sanitarias en la provincia”, aseguró.

La activista señaló que las pruebas de diagnóstico (PCR) no están al alcance de la población, además de que “no hay un control de esa situación y, entonces, al no haber un control, no hay pesquisas, y al no hacerse las pesquisas, ¿cómo usted puede saber si en una casa hay alguien con fiebre, para atacar rápido?”.

“A mi casa hace como dos meses no viene nadie a hacer pesquisas. Además, la policía está para otras cosas; ya eso de que de que ‘la policía estaba cuidando’, no es cierto. Las personas están sin nasobuco en la calle y no pasa nada, porque la policía está indolente”, dijo la mujer.

Según el testimonio de Alfonso, la población está desesperada, por las colas, porque no hay comida; unos sobre otros”, afirmó.

La activista puso el ejemplo de su tía anciana para ilustrar la situación que se está viviendo en la localidad.

“Mi tía, que es una anciana de 82 años, en las colas tiene que estar discutiendo con las personas y diciéndole que se alejen, por favor, porque están encima de ella sin nasobuco, desesperados, cuando sacan una croqueta, cuando sacan un pedacito de jamón, porque es que no hay alimentos”.

“Las personas están sobreviviendo como perros callejeros buscando comida”, concluyó.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó este viernes que en la provincia de Matanzas se diagnosticaron 3,559 nuevos casos de COVID-19, de los cuales, 855 corresponden a la ciudad de Cárdenas.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)