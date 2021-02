Las nominaciones al Premio Oswaldo Payá

El informe "Cuba ante La Agenda 2030” de la periodista y escritora cubana María Matienzo presenta evidencia del incumplimiento del régimen cubano del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 5) de Naciones Unidas, que concierne a la igualdad de género.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 en total, se adoptaron por todos los miembros de la ONU en el 2015 como un llamado para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas tengan paz y prosperidad paz para el año 2030.

El informe, presentado este miércoles en un evento virtual de la organización Raza e Igualdad, busca llamar la atención sobre la situación de las mujeres y las niñas cubanas que quedan por fuera de las estadísticas que proporciona el estado a los organismos internacionales, en las que se da la imagen de una equidad que no existe.

En su informe, la periodista señala que a pesar de que el gobierno cubano dice que se han cumplido los ODS al pie de la letra, la realidad contrarresta el discurso estatal y evidencia que Cuba “aún no ha logrado la igualdad de género, y tiene una deuda pendiente en el empoderamiento de mujeres y niñas”.

Matienzo dice que, a pesar de que Cuba es firmante y ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el ordenamiento legal vigente no contempla como delitos la violencia, el maltrato o el feminicidio.

“Necesitamos que ya se acabe de tipificar el feminicidio como delito, cosa que no está refrendada en nuestro Código Penal y que pensamos en algún momento pudiera suceder con nuestra nueva Constitución, cosa que no ha sucedido, y bueno, ha sido pospuesto como si no fuera un problema, como si las mujeres no fuéramos la mitad de la población en Cuba…Que se dejen centralizar el acceso a la información. Y bueno, hay algo que he repetido una y otra vez, la criminalización del activismo y la demonización del feminismo tiene también que cesar ya para que podamos dejar de contar a las mujeres muertas”, expresó Matienzo.

En el informe, la periodista informó que otra técnica utilizada por el estado cubano para ejercer violencia contra las mujeres es intimidar, amenazar y perseguir a las activistas. Para ello se usan algunos métodos, como emplear solamente hombres en los interrogatorios contra las activistas mujeres o intimidar a sus familiares para frenar sus luchas.

Asimismo, señaló que el gobierno cubano únicamente acepta la participación política y el ejercicio de poder en las mujeres que están vinculadas a su ideología, añadiendo que de nada sirve que el 53% de las sillas del Parlamento esté cubierto por mujeres, si la decisión de pertenecer a otras organizaciones políticas u ONGs independientes puede ser motivo de represión y de criminalización del activismo.

En la presentación del informe también participó Marthadela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba, quien habló de la "precariedad y situación de desventaja social que sufren las afrocubanas por ser mujer y afrodescendientes, y por vivir en una pobreza extrema que, aunque el estado intente tapar e invisibilizar, ya se les va de las manos".

Por su parte, Eroises González Suárez, de la organización independiente Plataforma Femenida, expresó que considera que el estado no ha implementado ningún plan de acción nacional que promueva la igualdad de género o que pueda medir los progresos en materia de violencia contra la mujer y las violaciones de sus derechos.