La activista Marthadela Tamayo denunció a Radio Martí que fue víctima de irregularidades por parte de las autoridades migratorias y aduaneras del Aeropuerto Internacional José Martí, a su llegada a La Habana de un viaje procedente de Estados Unidos.

Tamayo, quien participó en Estados Unidos en cursos sobre el empoderamiento de la mujer, se quejó de que la retuvieron una hora en Inmigración y Extranjería, hasta que fue entrevistada por un oficial de la Seguridad del Estado y que luego los oficiales de Aduana le cobraron una tarifa desmedida y arbitraria.



“Solamente traía mis dos maletas y como objeto a importar un playstation para mi hijo, un juego que vale 250 dólares para importar. En Estados Unidos las dos maletas pesaron 52 kilos y cuando las ponen en las pesas en Cuba las maletas están pesando 68 kilos", dijo.



"Las maletas de Estados Unidos a Cuba aumentaron de peso”, comentó con ironía la activista nacida en Manzanillo.

Tamayo relató luego las arbitrariedades en las tarifas impuestas por la Aduana:

“Ellos cuando ya estoy en la pesa, luego de todas las revisiones, empiezan a sacar las escalas y el valor, ya no paso por la escala mínima que es de 10 dólares y así ellos me pasarían por una escala que es una nueva ley que hay, que el monto estaba en los mil y tantos dólares. Pues yo le dije, me llevas presa porque yo no tengo dinero para pagar eso y no lo voy a aceptar. Entonces estuve desde las seis y media en que llegué hasta las once y media aproximadamente y al final logré salir con 810 CUC por dos malestas y un juego”.

El pasado mes de julio la Aduana General de la República recalcó que no ha habido cambios a la Resolución No. 222, del Ministerio de Finanzas y Precios, vigente desde el año 2012.

La norma establece que los pasajeros que importan productos sin carácter comercial por un valor total de hasta 50,99 pesos en cada viaje están exentos de pago y que quienes sobrepasan esa cifra y hasta un valor de mil pesos, paguen una tarifa progresiva en correspondencia con el valor de la importación.

La resolución indica que los cubanos y extranjeros residentes permanentes en el territorio nacional paguen en pesos cubanos (CUP), la primera importación en un año y que la segunda importación y las siguientes que se realicen en el transcurso de ese año se paguen en "pesos convertibles (CUC), y se aportarán en pesos cubanos (CUP), según la tasa de cambio vigente".​