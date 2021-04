Las huelgas de hambre colectivas

El joven cubano, Raux Denis Rodríguez Rodríguez, fue amenazado por la Seguridad del Estado. El motivo parece haber sido un dibujo.

“Los motivos (de la citación) creo que fueron por una publicación que hice sobre un dibujo que hice yo mismo de una foto de la cara de un general 'mambino' con un cartel de Patria y vida”, explicó Rodríguez a Radio Martí.

Pero lo que empezó siendo como una citación para preguntar sobre algo específico, terminó siendo un espacio para amenazar. “Amenazaron a mi mamá, a mi novia, a mi familia, a mi hermano que está preso con darle golpes en la prisión y me amenazaron con matarme en la calle impunemente”, detalló.

“Me citaron para asustarme, para meterme algún susto de un tipo de esos e incitándome para trabajar para ellos comúnmente para chivatear como se dice aquí”, contó el opositor.

Los agentes amenazaron con quitarle su celular si no lo desbloqueaba, pero Rodríguez dijo que se rehuso y que tampoco firmó un documento. “Querían hacerme firmar un papel a la fuerza y me dijeron que si no lo firmaba me iban a meter preso”, señaló Rodríguez.

“Hice uso del derecho a mi silencio mucho después porque yo sentía que la charla no iba a ningún lado y solamente había amenazas de su parte y entonces me negué a hablar después”, concluyó el opositor.