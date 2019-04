Grandes Ligas, un negocio fuera del carril de las leyes económicas

El gran maestro cubano Leinier Domínguez se convirtió este domingo en subcampeón de ajedrez de Estados Unidos, al no poder alcanzar a Hikaru Nakamura en la última fecha del torneo.

Leinier, nacido en Güines, compartió invicto el segundo lugar con el subcampeón del mundo, Fabiano Carruana, pero lo superó en los puntos de desempate.

Desde un mensaje publicado en la red social Facebook, el ajedrecista agradeció el triunfo a Dios y sus seguidores en Cuba, EEUU y Latinoamerica.

"Hola a todos! Hoy terminó el torneo. Luché con todo por conseguir la victoria en la última ronda pero no se pudo.. Aún así el resultado fue excelente. Me siento satisfecho y sumamente agradecido a Dios por haberme permitido volver de esta manera tan positiva, a Él le debo todo lo que soy.

Quiero agradecerles mucho también a todos ustedes, mis seguidores, amigos y aficionados al ajedrez por el apoyo y el cariño que me demostraron durante todos estos días. Se que me estaban siguiendo desde Cuba, Estados Unidos, toda Latinoamerica y otras partes del mundo y ha sido realmente una experiencia super especial y una fuente de inspiración y motivación para mí.

Un abrazo a todos y pronto estaré jugando nuevamente!".

Domínguez es el ajedrecista que ha conseguido los mejores resultados de un cubano desde José Raúl Capablanca, quien fue campeón del mundo de 1921 a 1927 y está considerado el mayor genio del tablero.

El gran maestro cubano, quien ocupa el puesto 17 en el escalafón mundial, se estableció oficialmente en Estados Unidos el año pasado.