Las elecciones internas del Partido Demócrata, con miras a la Casa Blanca

Este lunes comienzan en el estado de Iowa las elecciones primarias del Partido Demócrata, la primera votación en el proceso de determinar quién será el candidato presidencial que hará frente a Donald Trump en noviembre de este año.

En las asambleas partidistas de Iowa, los votantes comienzan realmente a sopesar quién los representará. Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar aseguran que a partir de Iowa pueden reunir una coalición más amplia de votantes en los estados esenciales para evitar la reelección de Trump.

El exgobernador de Virginia Terry McAuliffe, una figura destacada dentro del ala conservadora del Partido Demócrata, cree que Biden llega a los caucus del lunes como el favorito.

"Iowa será verdaderamente determinante", dijo McAuliffe a la agencia de prensa AP. "Este campo comenzará a cambiar".

Ocho días después de Iowa, habrá elecciones en New Hampshire; son los primeros dos estados que votan en las primarias demócratas.

ShareAmerica, una plataforma del Departamento de Estado, explica que aunque los estados de Iowa y Nueva Hampshire representan una pequeña proporción del electorado estadounidense, los candidatos de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos que aspiran a la presidencia pasan meses desplazándose en un clima invernal para ganarse el apoyo de los votantes locales.

Eso se debe a que los votantes de Iowa y Nueva Hampshire son los primeros en mostrar a los candidatos más viables de los dos partidos principales hacia un candidato republicano y otro demócrata, que serán los que aparecerán en la papeleta de la elección general del 3 de noviembre. (Los candidatos independientes y los candidatos de otros partidos políticos pasan por una serie de desafíos distintos para aparecer en la papeleta).

Los candidatos que visitan Iowa van a las ferias estatales para saludar de mano, pasan por las cafeterías y en general dedican más tiempo a escuchar a los votantes directamente que en cualquier otro momento del ciclo electoral. Los partidarios del sistema señalan que este tipo de política con el público ayuda a mantener a los candidatos al tanto de lo que el país realmente quiere.

ShareAmerica:

Antes de que los partidos nominen a sus candidatos…

Cada partido celebrará una convención este verano para nominar oficialmente a su candidato. Esas convenciones tienen delegados que habrán sido seleccionados por los 50 estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios de Estados Unidos, donde los estados más poblados enviarán más delegados.

Algunos estados (por ejemplo, Iowa) eligen a esos delegados, o votantes de la convención, a través de un sistema de caucus o asamblea electoral. Otros (por ejemplo, Nueva Hampshire) utilizan un voto de las elecciones primarias.

¿Qué es un caucus o asamblea electoral?

Un caucus, o asamblea electoral, es una reunión local de votantes de un partido determinado que con frecuencia tiene lugar en una biblioteca, escuela o la sala de la casa de un vecino. Los ciudadanos conversan sobre la causa de sus candidatos favoritos. Algunos candidatos menos populares son eliminados a medida que la reunión se alarga. Sus partidarios son reclutados por personas que presionan a otros candidatos. Es la cantidad de delegados presidenciales que solía elegirse, aunque el número de estados que utilizan este sistema ha disminuido.

¿Qué es una elección primaria?

En la actualidad muchos estados celebran elecciones primarias, en la que el estado lleva a cabo una votación donde el voto es secreto. En estos casos, cada estado establece sus reglas respecto a quién puede votar en las primarias. (En algunos estados, el estado está a cargo de las primarias). Las elecciones primarias abiertas permiten que cualquier votante inscrito emita su voto, incluyendo a los de otro partido. Las elecciones primarias cerradas significan que sólo los votantes inscritos en un partido determinado pueden votar por los candidatos de ese partido. Algunos estados permiten que los miembros de un partido determinado y los votantes no afiliados (independientes) voten en las primarias de un partido.

Donald P. Green, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Columbia, dice que los caucus y las primarias tienden a atraer a republicanos más conservadores que el promedio y a demócratas más liberales que el promedio. “Una de las preocupaciones sobre un sistema de primarias es que los votantes tienden a ser activistas y a estar más comprometidos ideológicamente”, explicó Green.

¿Quién asiste a las convenciones de nominación?

Una vez que los votantes de las primarias han votado, los resultados se utilizan para elegir a los delegados. En las primarias demócratas, el proceso es proporcional. Por lo tanto, para que un estado envíe 10 delegados a la convención, un candidato que gane el 40 por ciento de los votos de las primarias obtendrá cuatro delegados, y así sucesivamente. Los republicanos llevan eso a cabo en algunos estados, pero en otros estados la distribución se realiza de manera distinta, como la de “el ganador se lleva todo”, en la que el candidato republicano ganador obtiene todos los delegados.

Si los estados más pequeños tienen menos delegados que votan en la convención nacional del partido principal respectivo, ¿por qué los candidatos pasan tanto tiempo en Iowa y Nueva Hampshire, esquivando alces y evitando tormentas de nieve? (Un candidato, el senador Chris Dodd, incluso se mudó con su familia a Des Moines, Iowa, e inscribió a su hija en el jardín de niños local antes de las elecciones de 2008).

Iowa es el primero. New Hampshire, el siguiente.

La importancia de estos estados tiene que ver con el hecho de que son los primeros en celebrar caucus o elecciones primarias en un largo proceso para elegir un presidente. Los caucus de Iowa tendrán lugar el 3 de febrero. El segundo estado en votar es Nueva Hampshire, con sus elecciones primarias el 11 de febrero. Los ganadores reciben la atención de los medios de comunicación, el apoyo de donantes financieros y ganan la reputación de ser uno de los favoritos que puede influir en los votantes de otros lugares.

Los críticos dicen que no es correcto que estos dos estados tengan tanta influencia cada cuatro años. Sostienen que ninguno de los dos es representativo, de modo que no son una representación justa del electorado. Son menos diversos étnica y racialmente de lo que es Estados Unidos en general, y la edad promedio en New Hampshire es mayor que la del país en su conjunto.

Pero muchos votantes en Iowa y Nueva Hampshire toman su responsabilidad con seriedad. Siguen de cerca la campaña y se presentan a los eventos para que varios candidatos escuchen lo que apoyan.

Décadas atrás, las convenciones de nominación eran asuntos llenos de suspenso en los que los acuerdos secretos a menudo ayudaban a decidir quién ganaría la nominación del partido. Con tantos estados que celebran primarias o caucus desde el comienzo, el aparente nominado suele definirse pronto.