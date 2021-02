Las autoridades rusas apuntan a los periodistas mientras continúan las protestas de la oposición

<p>En vísperas de una segunda ola de protestas masivas nacionales en apoyo del líder opositor encarcelado <strong>Aleksei Navalny</strong> , la policía rusa detuvo a <strong>Sergei Smirnov</strong>, editor en jefe del medio de comunicación independiente Mediazona, frente a su casa de Moscú cuando salía a dar un paseo con su pequeño hijo.</p> <p>En un video ampliamente compartido, se puede ver al niño mirando estoicamente, incluso sonriendo, mientras Smirnov le pide al oficial que lo arresta vestido de civil que se ponga una máscara contra el coronavirus y telefonea a su esposa para que venga a cuidar al niño.</p> <p>Para cuando terminaron las protestas del 31 de enero, al menos 82 periodistas habían sido detenidos en ciudades de todo el país, según el sitio web Open Media , financiado por el empresario opositor exiliado <strong>Mikhail Khodorkovsky</strong>, citando al Sindicato no estatal de Periodistas y Trabajadores de los Medios de Comunicación.</p> <p>Un monitor de protesta y respuesta policial, OVD-Info , calculó el número de periodistas detenidos en 91.</p> <p>El Sindicato de Periodistas dijo que 21 de los periodistas fueron detenidos en Moscú y 10 en San Petersburgo. En total, el sindicato documentó 104 violaciones de los derechos de los periodistas en relación con la protesta del 31 de enero, incluidos 16 casos en los que la policía visitó a los periodistas antes de la manifestación para "advertirles" que no cubrieran el evento.</p> <p>"El arresto y la detención de Smirnov y de docenas de otros periodistas es un intento de intimidar y silenciar a los medios independientes de Rusia durante un momento de agitación nacional", dijo Polina Sadovskaya, directora del programa de Eurasia de PEN America, en un comunicado condenando las detenciones del gobierno del presidente <strong>Vladimir Putin</strong>. "Al intentar intimidar y silenciar a la prensa, el gobierno de Putin expone su propio miedo a quienes informan la verdad".</p> <p>Las detenciones se produjeron a raíz de una redada similar durante la primera ola de protestas del 23 de enero, durante la cual el Sindicato de Periodistas y Trabajadores de los Medios y el Sindicato Ruso de Periodistas documentaron 52 violaciones de los derechos de los periodistas en 17 ciudades diferentes. Se informó que dieciséis periodistas fueron detenidos en San Petersburgo.</p> <p>El Instituto Internacional de Prensa condenó el 25 de enero esas detenciones y dijo que eran "otra mancha más en el pésimo historial de libertad de prensa del gobierno ruso y un claro ejemplo de las tácticas utilizadas por las fuerzas de seguridad para reprimir la cobertura mediática de las protestas críticas al Kremlin".</p> <p>La represión contra los periodistas durante las protestas de Navalny sigue un patrón desarrollado por las autoridades en respuesta a una ola de manifestaciones que estalló el verano pasado en la ciudad de Khabarovsk, en el extremo oriental, dijo la periodista local <strong>Tatyana Khlestunova</strong>. Esas protestas, que continúan hasta el presente, tienen como objetivo apoyar al ex gobernador regional de Khabarovsk, S<strong>ergei Furgal,</strong> una figura popular que muchos lugareños creen que fue destituida a instancias del partido gobernante Rusia Unida.</p> <p>Khabarovsk se vio particularmente afectado en la última redada preventiva de periodistas. Dos periodistas fueron detenidos el 22 de enero. Otros dos fueron golpeados el 29 de enero y dos más al día siguiente. El mismo 31 de enero, al menos cinco periodistas fueron detenidos que cubrían la protesta en Khabarovsk: <strong>Daniil Kulikov,</strong> <strong>Roman Lazukov</strong>, <strong>Yekaterina Ishchenko</strong>, <strong>Aleksandra Teplyakova</strong> y <strong>Maria Nuikina</strong>.</p> <p>Sin embargo, Khlestunova señaló en una entrevista con la Oficina de Siberia del Servicio Ruso de RFE / RL, los periodistas locales se han enfrentado a cargos administrativos y de detención desde que comenzaron las protestas de Furgal en julio.</p> <p>"Ahora podemos hablar de un 'carrusel' aquí", dijo Khlestunova. "Están detenidos; luego hay una audiencia mientras están en prisión preventiva; luego el tribunal les da una multa o una pena de cárcel; luego, tan pronto como los liberan, los vuelven a agarrar y los vuelven a colocar en el carrusel - más informes de casos, más prisión preventiva, otra audiencia. Esto me ha pasado a mí ".</p> <p>Los oficiales de la notoria división anti-extremismo Centro E del Ministerio del Interior están monitoreando constantemente Internet, dijo Khlestunova.</p> <p>"Hasta donde yo sé, como no encuentran a los organizadores de las protestas [de Furgal] porque no había ninguna, simplemente empezaron a buscar a las personas más activas. Pero las arrestaron y aún así las protestas continuaron ... .. Entonces <strong>comienzan a detener a cualquiera que lleve carteles</strong> y eso no ayuda. Así que fijan sus miras en los periodistas. Si lleva una tarjeta de prensa, automáticamente está en la lista de personas que deben ser vigiladas ".</p> <p>Khlestunova conecta la represión <strong>con las próximas elecciones a la Duma Estatal,</strong> la cámara baja del parlamento de Rusia, que se celebrarán a mediados de septiembre, que se consideran una prueba importante de la legitimidad del gobierno continuo de Putin.</p> <p>"Los preparativos para las elecciones de septiembre están en marcha", dijo. "Se están preparando para hacer a un lado a todas las personas activas, activistas o periodistas, si representan un peligro para su campaña electoral. Una vez que hayamos sido condenados administrativamente varias veces, ahora podemos estar encerrados por varios años o, en al menos, sometido a medidas de intimidación ".</p> <p>Poco antes de su arresto el 7 de noviembre, Khlestunova pidió en las redes sociales más periodismo ciudadano.</p> <p>“Es crucial que la gente sepa lo que está pasando”, escribió. “Si los periodistas están bajo presión, todos deben aprender a hacer transmisiones en vivo y publicar información. <strong>Publica una transmisión en vivo desde donde estés, desde la ventana de tu casa o desde la acera</strong>. Si ve una demostración, publíquela en las redes sociales para que el país lo sepa. Nos están arrestando, por lo que todos deben convertirse en blogueros ".</p> <p>(<em>Tomado de Radio Europa Libre/REF</em>)</p>