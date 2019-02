Lanzan llamado urgente a denunciar represión contra promotores del NO al referendo en Cuba

Un urgente llamado a parlamentos, gobiernos, organizaciones y personas de buena voluntad. Durante los últimos siete días el régimen antidemocrático imperante en Cuba ha incrementado, de manera alarmante, la represión contra quienes promovemos pacífica y legalmente el voto "NO" a la Constitución que llevarán a "referendo" el próximo 24 del mes en curso.

Fuerzas combinadas del Ministerio del Interior, fuertemente armadas han asaltado catorce viviendas de miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, han derribado verjas y puertas y han entrado golpeando activistas, mujeres, una de ellas embarazada, otra, una anciana postrada, niños. Se han robado nuestras laptops, teléfonos móviles, impresoras, memorias, libros, documentos, bolígrafos, alimentos, medicinas y dinero, entre otras cosas. Y lo que no se han robado, lo han destruido, con increíble violencia. Acciones que sin dudas podemos calificar como terrorismo de estado.

Desde el pasado día 11 del presente fuerzas represivas del régimen mantienen un cerco total a la Sede principal de la UNPACU. Decenas activistas han resultado detenidos, varios de ellos violentamente.

Aunque la represión viene manifestándose con furia inusitada en los últimos días , desde que comenzó nuestra campaña por el "NO" a la Constitución el régimen incrementó los ataques contra nuestros activistas. Tres han sido encarcelados en las últimas semanas y decenas han resultado detenidos, casi siempre con violencia, y despojados de teléfonos móviles y otros objetos personales.

El objetivo de toda esta barbarie es impedir y anular el trabajo que han venido realizando nuestros activistas de cara a la farsa electoral que prepara el régimen para el próximo 24 de febrero, promoviendo el voto ciudadano por un NO a una constitución que viola los derechos humanos y pretende legitimar el sistema de opresión instaurado en Cuba desde hace 60 años, y que continúa vigente bajo la pantalla del supuesto traspaso de poder a Miguel Díaz Canel.

El mundo debe no sólo tomar nota de estos actos represivos contra ciudadanos que ejercen libremente su derecho a la libre expresión, sino también denunciar y repudiar la patraña que impulsa estos desmanes contra la ciudadanía. Agradecemos a todas las personalidades que alrededor del mundo se han pronunciado en nuestra defensa, y hacemos un llamado a todos los cuerpos políticos como el Congreso de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo y todas las instituciones y personas amantes de la democracia, a desconocer y repudiar al gobierno cubano y su nueva Constitución represiva. La Organización de Estados Americano, gracias a la solidaridad de su Secretario Luis Almagro ha declaro que considera ilegítima la “Nueva Constitución”, postura digna que otros lideres deben seguir.

Al igual que el pueblo cubano, nosotros decimos ¡NO! a la farsa que se planea montar el 24 de febrero, El mundo libre debe también sumarse a este coro y dejar claro al neocastrismo que su sistema de gobierno no es aceptable en el Siglo XXI. Cuando esté texto se publique, puede que me encuentre nuevamente detenido y golpeado por intentar ejercer mi derecho a la protesta pacífica. Varias horas después de redactar estas líneas fui detenido violentamente mientras protestaba pacíficamente en el Parque Céspedes, en el centro de Santiago de Cuba. ¡NO a una constitución y a un régimen que violan los derechos y libertades fundamentales del ser humano!

_____________

José Daniel Ferrer

Coordinador Nacional

UNPACU Actualización del listado de activistas de la #UNPACU que se encuentran en huelga de hambre en protesta por la represión de la dictadura castrista contra los que desarrollan la campaña del NO con vista al referendo para ratificar la nueva Constitución. Adjunto también imágenes que hemos podido obtener de algunos huelguistas. 1. José Daniel Ferrer García

2. Carlos Amel Oliva Torres

3. Tomás Núñez Magdariaga

4. Aníbal Riveaux Figueredo

5. Alexis Rodríguez Chacón

6. Ebert Hidalgo Cruz

7. Roberto Almaguer González

8. Fernando González Vaillant

9. Niuvis Bicet Romero

10. Iam Gamez Gell

11.Roilan Zarraga Ferrer

12. Sandy Ramírez Águila

13. Arianna Ávila Gilart

14. Yordanys Labrada Téllez

15. Manuel Mustelier Tamayo

16. José Bell Gracial

17. Santiago Echevarría William

18. Jorge de la Torre Montesino

19. Soilan Hung Fernández

20. Abel Peña Carcajal

21. José Antonio López Piña

22. Juan Giraldo Peña Sánchez

23. Luis Enrique Peña Carcajal

24.Eliécer Gongora Izaguirre

25. Ricardo Jiménez Sánchez

26. José Castillo Ríos

27. Ricardo Torres Hernández

28. Eliecer Cruz Tamayo

29. Adrián Quesada Flores

30. Ángel Hinojosa Castellano

31. Leyanis Heredia Salazar

32. Wilder Cervantes Cusa

33. Fernando Isael Peña Tamayo

34.Yordankis Salgado Días

35. Adriana Portuondo Yero

36. María Cala Aguilera

37. Maidolis Oribe Perdono

38. Moraima Díaz Pérez

39. Yidel Suárez Saiz

40. Adrián Ochoa Portales

41. Rubén Torres Saiz

42. Leonardo Pérez Gracet

43. Dainieris Moya García

44. Isidro de Dios

45. Bartolo Cantillo Romero

46. Leoncio Rodríguez Ponce

47. Isael Aleaga Pérez

48. Oris Leyva Ramírez

49. Cristian Pérez Carmenate

50. Daniel Enrique Quesada Chaveco

51. Elber Pérez Pérez

52. Lorenzo Curbelo Céspedes

53. Ilda Reyes Almaguer

54. Yessica Miranda Miquel

55. Katherine Mojena Hernández

56. Evert Luis Hidalgo Ladrón de Guevara

57. Yoandri Matos Guindo

58. Zaqueo Báez Guerrero

59. Manuel Arias Columna

60. Alexis Pérez Lescayes

61. Edgardo Goile Fonseca

62. Wilson Quintero Cabrera

63. Carlos Miguel López Santos

64. Cosme Damián Domínguez Peñalver

65. Roberto Cedeño Rojas

66. Manuel de Jesús Guillén Espulgas

67. Boris Agustín Osorio Ramos

68. Geordanis Muñoz Guerrero

69. Yenisey Jiménez Reyna

70. Ernesto Oliva Torres

71. Miraida Martín Calderín

72. Yeridian Álvarez Martínez

73. Niurvis Cruz Pérez

74. Miguel Ernesto Pérez Parra

75. Ovidio Martín Castellanos

76. Yulisney Richard Viel

77. Arelis Rodríguez Chacón

78. Yordanis Manuel Martínez Lemus

79. Yordanis Chávez Roll

80. Rey Riveaux Delgado

81. Sulaine Videaix Almenares

82. Ángel Lino Isaac Luna

83. Ulice Rafael Hernandez Lopez

84. George Luis Gamboa

85. Luis Jesús Gutierrez Campos

86. Ramón Zamora Rodríguez.

87. Yordanis Curbelo Infantes