Lady Gaga y Jennifer López actuarán en la inauguración de Biden

El presidente de EEUU, Donald Trump, hizo un llamado este miércoles a preservar la paz en medio de reportes de las agencias federales de la posibilidad de más protestas en los días previos y durante la inauguración presidencial del demócrata Joe Biden, el 20 de enero.

"A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que NO debe haber violencia, NO transgresión de la ley y NO vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo represento, y no es lo que Estados Unidos representa", dijo Trump en una declaración publicada en el sitio web de la Casa Blanca.

El mensaje de Trump fue leído por el representante republicano Jim Jordan, de Ohio, en la Cámara de Representantes, mientras los legisladores debaten la destitución del presidente por fomentar la insurrección en el Capitolio la semana pasada, reportó la agencia de noticias Associated Press.

Cinco personas murieron en el asalto al Congreso, incluido un oficial de policía del Capitolio de EEUU.

"Hago un llamado a TODOS los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos", subrayó el presidente Trump en su mensaje.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) advirtió esta semana de posibles protestas armadas de seguidores de Trump antes de la investidura de Biden. La policía del Capitolio instó a los legisladores a estar alerta.

Según un aviso de Jeffrey P. Reinbold, superintendente del National Mall y Memorial Parks, publicado el lunes, "los grupos involucrados en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos continúan amenazando con interrumpir la 59ª toma de posesión presidencial el 20 de enero de 2021", por lo que se tomó la decisión de cerrar el icónico Monumento a Washington como medida preventiva.

Unos 10 mil guardias de seis estados del país garantizarán la seguridad durante la juramentación de Joe Biden, informó a la prensa el general del ejército Daniel R. Hokanson, jefe de la Oficina de la Guardia Nacional.