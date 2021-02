La Seguridad del Estado presiona a Adrián Rubio para que atienda a una citación

Un agente de la Seguridad del Estado se presentó en la casa del activista del Movimiento San Isidro, Adrián Rubio, para exigirle que se presente a una citación que le fue entregada hace días y que el opositor nunca aceptó por considerarla ilegal al no tener cuño, dijo Rubio en un video en la cuenta de Facebook de los Acuartelados de San Isidro.

Rubio logró grabar el momento en el que el agente entró a su hogar para darle una citación “verbal”, pero el agente se fue cuando vio que estaba siendo grabado.



“Vino decirte que tienes una citación, pero verbalmente, que tienes que ir a la unidad para el día 9”, se escucha decir a la madre de Adrián. Según el agente represor, él está “autorizado” de entregar citaciones verbales.

“Basta ya Seguridad del Estado”



Rubio explicó que esa citación se la intentaron dar a su madre, pero ella no la aceptó por no tener cuño. Ese mismo día, el opositor hizo una directa narrando lo acontecido y dijo que no atendería a la citación por considerarla ilegal y nula. “La citación no cuenta con los requisitos para que sea una citación legal”, dijo el activista del Movimiento San Isidro.

El opositor denunció que el agente entró sin orden ni permiso alguno a su domicilio. “Eres muy fresco y falta de respeto porque lo primero que estás haciendo es una invasión al domicilio. Él está entrando a mi casa sin una ley”, dijo el opositor.

Rubio afirmó que a pesar de la represión ejercida por la policía política él continuará su lucha por la libertad de Cuba. “Yo voy a seguir luchando por la libertad de Cuba a pesar de cualquier represión. Yo no voy a ir a ninguna parte hasta que no me traigan una citación legal”, concluyó el activista.