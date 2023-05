La salud pública en Cuba está en crisis, y no se avizora una mejoría, reconoce el gobierno

Las autoridades cubanas reconocieron esta semana la crisis que atraviesa el sistema de salud pública en la isla y anunciaron nuevas medidas en la atención primaria encaminadas, según dijeron, al "perfeccionamiento del Programa del médico y la enfermera de la familia".

El lunes, el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda atribuyó el descalabro que atraviesa el sector de la salud en Cuba al "recrudecimiento" del embargo que -dijo- "ha impedido adquirir medicamentos, equipos e insumos imprescindibles y provocó un impacto negativo en el desarrollo del sector", según reportó el medio de prensa oficialista Cubadebate.

"La culpa nunca cae en las manos del verdadero dueño", reaccionó a las declaraciones del oficialismo cubano el doctor en medicina Alexander Raúl Pupo Casas.

"Cuba siempre ha utilizado el embargo, la política del embargo como excusa para justificar toda su mala administración. El sistema de salud pública cubano no se ha quedado atrás", afirmó en entrevista con Martí Noticias.

El médico exiliado, oriundo de Holguín y hoy residente en Lakeland, Florida, EEUU, recordó que: "Todos sabemos que una de las cláusulas del embargo (establece) que no impide la entrada o de la compra por parte de Cuba, de medicamentos, de alimentos y de artículos para la agricultura. Pero Cuba sigue utilizando el embargo como bandera para justificar lo mal que maneja sus instituciones de salud", afirmó.

"Desdichadamente, el régimen de La Habana, el desgobierno que impera en Cuba, ha priorizado más la compra, la adquisición de medios represivos, de medios para reprimir al pueblo, para mantener un control, ejercer un control sobre el pueblo, que en adquirir los medios para garantizar un mínimo de salud pública decente para la población. Y eso se está reflejando en la infraestructura hospitalaria, en la adquisición de medicinas y siquiera en la (adquisición) de la materia prima para producir medicamentos en Cuba", señaló el Dr. Pupo Casas.

El Ministro de Salud Pública cubano se pronunció al respecto durante un encuentro el lunes, en La Habana, de trabajadores del Ministerio de Salud Pública, en el que pasaron balance del organismo en el año 2022. También abordaron la situación de la salud en Cuba durante lo que va de 2023. El ministro indicó que la crisis que atraviesa el sector ha estado marcada "por falta de financiamientos".

Al respecto, coincidió con Portal Miranda el primer ministro de Cuba Manuel Marrero Cruz, presente en el balance, quien señaló que no se avizora una mejora de la crítica situación de la salud pública cubana.

"Hemos dicho que este será un año distinto pero estas causas están vigentes. Han transcurrido meses del 2023 y han sido duros. La carencia de ingresos en divisas nos impide avanzar en la búsqueda de soluciones para las problemáticas más complejas que enfrentamos como país, asociadas a la producción de alimentos, la crisis energética y la adquisición de recursos que garanticen las demandas de salud de nuestra población", admitió Marrero.

Sin embargo, el Doctor Pupo Casas, quien ejerció como médico en la isla y sufrió hostigamiento por sus denuncias sobre la realidad cubana, destacó que "el sistema de salud pública de Cuba está pasando, quizás, por el peor momento de su historia".

Y esta crisis, afirma el galeno, se debe a un mal de fondo: "Cuba está atravesando una crisis social, económica y humanitaria también. Está afectando todos los sectores del país y el sector de salud pública, por supuesto, no se va a quedar detrás".

"No es difícil encontrar un hospital de Cuba, hoy por hoy, donde una pared se caiga como ocurrió hace poco", señaló el Dr. Pupo Casas. "Si mal no recuerdo, en una de las provincias del oriente del país hubo un derrumbe dentro de un hospital y hubo que evacuar", dijo, al señalar que ya esto había ocurrido anteriormente.

"Yo recuerdo que en el pediátrico de Holguín, siendo yo estudiante, hubo un derrumbe del sistema de cañerías. Y en toda esta parte de admisión del pediátrico, las aguas albañales circulaban por los pasillos y entonces, imagínate, tuvieron que cerrar esa zona...".

Por su parte, el ministro de Salud Pública reconoció que "persisten problemas en las competencias de dirección de algunos cuadros e insuficiencias del trabajo con las reservas en el Sistema Nacional de Salud". También mencionó que "la calidad en la prestación de los servicios tuvo deficiencias en algunas instituciones, a lo que se sumó el desabastecimiento de medicamentos y de otros recursos en el año". Todo esto, dijo, "conllevó a afectaciones en la atención de salud, con repercusión negativa en la satisfacción de nuestro pueblo".

De acuerdo al balance de los meses recientes, el crítico panorama y el empeoramiento en el sector de la salud en Cuba se ha manifestado en la esperanza de vida de los cubanos, el sistema primario de salud y la atención a las urgencias.

Este martes, los medios estatales cubanos reportaron sobre una propuesta encaminada al "perfeccionamiento" del Programa del médico y la enfermera de la familia, que - según publicó el diario oficialista Granma -"modifica e incorpora cerca de medio centenar de acciones, 11 de las cuales se encaminan a la desburocratización del trabajo en los consultorios".

"El encuentro de esta semana de la dirección del país con científicos y expertos para temas de Salud analizó las transformaciones en la atención primaria, dirigidas a incrementar la calidad de vida de la población y su satisfacción con este servicio. Estuvo encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz", describió el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Médicos y pacientes cubanos han venido denunciado desde la isla el desplome del sistema nacional de salud a través de diversas entrevistas concedidas a Radio Martí.

En marzo pasado, por ejemplo, Eldris González Pozo estuvo hospitalizado en la sala de Cardiología del hospital provincial Saturnino Lora, en la ciudad de Santiago de Cuba.

En ese momento, el paciente describió a Radio Martí que en el centro hospitalario “no hay medicamentos, no hay sueros, no hay bisturí, no hay esparadrapo y no hay comida. Solamente funcionaba una sola taza de baño y el lavabo para lavarte la boca solo estaba uno solo en servicio y tupido".

"Una sala provincial de Cardiología en esas condiciones, es inconcebible, es vergonzoso”, enfatizó González Pozo.

Una situación que, de acuerdo con múltiples denuncias, ha venido agravándose con el paso de los años.

"Se está viendo también, impropiamente, en la formación de profesionales", indicó el Doctor Pupo Casas. "En estos momentos todos sabemos que la formación de profesionales en Cuba se está viendo afectada, no solamente por la falta de adquisición de recursos para poder impartir bien las materias, o para poder hacer las prácticas que los estudiantes de medicina van a necesitar. Sino también por este tema de los apagones que imposibilitan a los estudiantes acceder a ciertos y determinados material de estudio que, desgraciadamente, necesitan electricidad para poder adquirirlo", concluyó el galeno.

Entretanto, Ailuj Casanova Barreto, jefa de Departamento de Atención Primaria de Salud de Cuba, dijo el lunes que el 29% de los consultorios están calificados hoy como regular y mal en relación a su estado constructivo. "Se ha avanzado lento en este sentido, y en ello mucho puede hacerse desde los gobiernos territoriales", afirmó.

El Doctor Pupo Casas, señaló, por su parte, que uno de los serios problemas que afecta el sistema de salud cubano hoy día es la pésima higiene que mantienen los centros hospitalarios. "No es raro ver un hospital de Cuba, por ejemplo (...) que esté lleno de bacterias, incluso que pueda encontrarse más la bacteria dentro de un hospital que en las calles".

Otro tema abordado en el encuentro de los trabajadores de la salud en Cuba fue el de las urgencias. El ministro Portal Miranda reconoció que "en muchos lugares es prolongado el tiempo de respuesta ante las emergencias sanitarias, lo cual estuvo provocado entre otros factores, por elementos organizativos y un bajo coeficiente de disponibilidad técnica de las ambulancias, que cerró al 39,6%".

A lo largo de los años, se han registrado diversos casos de cubanos en la isla que, debido a la ausencia de vehículos para tratar emergencias, se han visto en desesperadas y graves situaciones de salud. En ocasiones, la falta de atención médica en los servicios de urgencias han terminado en la muerte del paciente.

Portal Miranda agregó que "en el periodo se evidenciaron en algunos centros incumplimientos de normas higiénico-sanitarias, lo cual condicionó la aparición de Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria (IAAS) y la ocurrencia de brotes institucionales, con particular incidencia en el Programa de Atención Materno Infantil".

Por su parte, el Doctor Pupo Casas afirmó que el caos en el sistema de salud en Cuba es, en un final, producto y consecuencia del sistema político, económico y social en el país. "Nadie inteligente desea unirse a trabajar al sistema de salud pública de Cuba. ¿Por qué motivo? Porque los salarios del sistema de salud pública son de los más bajos en el país actualmente", concluyó.

Por otra parte, "al incremento de faltas y bajas coberturas de medicamentos e insumos médicos, lo cual provocó una afectación directa en los servicios de Salud, se sumó un aumento de los problemas en la infraestructura tecnológica, con obsolescencias y roturas de equipos médicos", admitió Portal Miranda.

Al respecto, el Dr. Pupo Casas dijo que, "simplemente, Cuba no cuenta con los recursos para abastecer un salón de operaciones y realizar, por ejemplo, el trasplante de hígado, un trasplante de médula ósea o un trasplante de riñón no cuenta con las condiciones para mantener un abastecimiento de medicamentos en la forma".

Sobre la tasa de mortalidad en menores de un año, Portal Miranda dijo que "lamentablemente no fue posible cumplir con el propósito". Sin embargo, no entró en detalles de cifras.

Meses atrás, las autoridades se vieron obligadas a dar explicaciones tras las muertes de bebés en un hospital de la capital, dadas a conocer por las denuncias públicas de padres desesperados.

"De madres, padres y familiares de niños que han fallecido. Bebés principalmente, que han fallecido dentro y fuera del hospital, precisamente por la falta de medicamento o por la falta de algún tratamiento que, en caso de tenerlo, su vida pudiera haber sido mucho más larga y mucho más llevadera", subrayó el Doctor Pupo Casas.

El médico cuestionó asimismo las cifras y estadísticas ofrecidas regularmente por el régimen de La Habana.

"Las estadísticas, por supuesto, van a seguir mintiendo. Yo no sé en este año, realmente no he revisado qué estadística de mortalidad infantil ellos publicaron, pero estoy 100% seguro que está muy por debajo de la real, debe estar muy por debajo de la real", afirmó.

En medio de la caótica situación, el ministro de Salud Pública de Cuba indicó, además, que "la gestión hospitalaria presentó debilidades derivadas de problemas de dirección, organizativos y de recursos", y que "no se satisfizo la demanda de servicios electivos en los hospitales y en ocasiones no se trabajó con el adecuado apego a los protocolos".

Para el Doctor Pupo Casas, toda esta serie de problemas se deben a "un sistema de salud pública totalmente en decadencia, y a un gobierno que se niega a aceptar que el verdadero y único culpable de que todo esto esté ocurriendo es su mala administración, y su imposibilidad para poner los fondos donde realmente son necesarios", concluyó el galeno.