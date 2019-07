La pregunta sobre ciudadanía queda excluida del Censo 2020 en EEUU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso fin a los esfuerzos de incluir en el próximo censo una pregunta sobre la ciudadanía de las personas.

Numerosos Estados y organizaciones civilistas habían entablado demandas judiciales para frenar la inclusión de dicha pregunta, porque temían que muchos inmigrantes no hubieran participado del Censo 2020.

La semana pasada, la Corte Suprema rechazó los argumentos planteados por la administración Trump para incluir la pregunta.

Aunque el dictamen no anuló la posibilidad de incluirla, impuso grandes obstáculos.

El censo se lleva a cabo cada diez años y los resultados se utilizan para determinar asuntos políticos de mucha relevancia, como por ejemplo el número de escaños en la Cámara de Representantes y la distribución de fondos federales para los programas de asistencia.

Muchos políticos demócratas argumentaban que el gobierno simplemente quería disminuir la participacٖión política de latinos y minorías.

El Departamento de Comercio, el cual se encarga del censo, indicó que simplemente quería contar el número de ciudadanos en el país.

El secretario de Comercio Wilbur Ross dijo que respeta a la Corte Suprema pero se opone fuertemente a su conclusión en este caso.

La pregunta de ciudadanía que había sido propuesta era así:

¿Esta persona es ciudadano de Estados Unidos?

Las respuestas:

Sí, nacido en Estados Unidos.

Sí, nacido en Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes o las Marianas del Norte.

Sí, nacido en el exterior pero de padres que son ciudadanos.

Sí, por proceso de naturalización.

No, no es ciudadano de EEUU.

Organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU, celebraron la decisión del gobierno de abandonar los esfuerzos de incluir la pregunta en el censo.

El Mexican American Legal Defense and Education Fund también está satisfecho, pero indicó que no abandonará los pleitos si el asunto no es resuelto en su totalidad.

“La Oficina del Censo ha comenzado el proceso de imprimir los cuestionarios decenales sin la pregunta", dijo Wilbur Ross, el secretario de Comercio.

"Mi enfoque, el de la Oficina y el de todo el Departamento es realizar un censo completo y preciso", apuntó el funcionario.