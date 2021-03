La periodista Camila Acosta, detenida dos veces en una sola tarde

El activista Adrián Rubio fue arrestado este lunes cuando salía de la vivienda de la también opositora Anyell Valdés en el reparto Los Pinos, en Arroyo Naranjo, La Habana.

Tras ser liberado, Rubio dijo a Radio Martí que había salido de la casa de Valdés acompañado de la activista y de su madre, de 62, rumbo a La Palma, en Arroyo Naranjo, en busca de alimentos.

"De una esquina sale la patrulla y nos interceptan, me revisan pidiéndome el teléfono", explicó Rubio. "¿Dónde está el teléfono? ¿Busquen el teléfono?", dice el activista que gritaban los agentes.

La búsqueda no tuvo éxito. "No me encontraron teléfono poruqe no salí con teléfono, puesto que me tienen amenazado de que en el momento en que lo saque me lo van a romper", señaló Rubio.

"Me montan en la patrulla, esposado, que me las aprietan tanto que aún tengo las marcas, y me llevan por el Policlínico de Finlay, aproximadamente cinco o seis cuadras más", dijo.

Según el activista, los oficiales no sabían adónde conducirlo.

"Estaban llamando para pedir órdenes y deciden que viniera yo a la casa de Anyell para que buscara la librera con la jaba, para entonces yo poder ir, en la patrulla, a buscar los mandados, que ellos me llevaban y me traían a la puerta de la caja casa para que yo no hablara con nadie, ni tuviera contacto con nadie", le dijeron los agentes.

"Me amenazaron... que yo seguía en este camino mi vida corría peligro", subrayó el joven activista.

Rubio dijo que, de regreso a casa de Valdés, entró a la vivienda, y no piensa salir de allí "hasta que se vaya el operativo".

En la mañana de este lunes también reportaba vigilancia policial la periodista independiente Luz Escobar, del diario digital 14ymedio.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)