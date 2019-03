La pequeña Alexa, una vida que cambió

En la historia de Alexa Prieto Vidal confluyen el dolor, la tenacidad y la esperanza. Cuando tenía sólo tres meses de nacida, esta niña fue llevada a un hospital cubano por una simple diarrea. Pero a causa de lo que fue denunciado como una negligencia médica, terminaron amputándole ambas piernas. Nunca llegó a caminar sobre sus propios pies.

“Ha sido muy duro todo esto, son casi 4 años de angustia, pero aunque no pocas veces el sufrimiento me ahogaba y parecía que no se abrirían las puertas para una solución, hoy puedo decir que la vida de mi hija ha dado un salto significativo”, dijo Jacqueline Vidal, madre de Alexa, a Radio Televisión Martí.

El próximo 6 de abril, Alexa cumplirá 4 años de edad y gracias a acciones de personas de buena voluntad, dentro y fuera de Cuba, la pequeña ha logrado dar sus primeros pasos en Estados Unidos.

Este fin de semana en Miami, Alexa fue celebrada por médicos, periodistas, políticos locales y miembros de la Sociedad Santa Marta de Ortigueiras, en cuya sede se vio caminar, por primera vez en público, a la niña, ayudada por un andador. La periodista de Televisión Martí, Karen Caballero, presentó el acto al que acudieron médicos, líderes comunitarios, periodistas y allegados a Alexa.

“Yo estoy muy contenta con este momento, pero sobre todo estoy muy agradecida con todas las personas que de una forma u otra han colaborado con este proceso de Alexa, que ha sido muy doloroso para mí, pues todas las que somos madres sabemos lo que es pasar por una situación tan dolorosa con un hijo”, expresó Jacqueline.

Para esta madre cubana, que desde hace casi 4 años se dedica exclusivamente al cuidado de Alexa, “el fuerte espíritu” de su hija, “el deseo de ella de caminar, de querer siempre salir adelante” ha sido otro elemento decisivo en el progreso de la niña.

“Tengo que seguir muy fuerte en lo adelante, pues ella depende mucho de mí. Y doy gracias a Dios y a todas las personas, sobre todo a Armando Quirantes, que la niña haya salido adelante y por lo menos tenga sus prótesis”, expuso Jacqueline, quien en Cuba tiene otro hijo pequeño y a su esposo.

El caso de Alexa salió a la luz en Radio Televisión Martí. El periodista independiente cubano Enrique Díaz, le envió los datos a nuestra colega Karen Caballero, quien de inmediato se volcó a buscarle una solución a la pequeñita.

“Era urgente hacer todo lo que pudiéramos por el porvenir de la niña y de su familia, que en aquel momento no sólo pasaban por el fuerte dolor de una desgracia como esa, inesperada y dura, sino que no ellos tenían recursos algunos, y las autoridades cubanas no respondían a ninguna de sus demandas e interrogantes”, indicó Caballero, quien junto al editor Jesús Acosta realizaron varios reportajes denunciando el caso de Alexa y solicitando colaboración dentro del exilio.

Gracias a la productora Tatiana Riquelme, Caballero contactó al doctor Armando Quirantes y su fundación Prótesis sin Fronteras, quien rápidamente se preocupó por la infanta. Luego de varias gestiones y esfuerzos humanitarios, Alexa logró arribar a Estados Unidos en junio del pasado año.

Al llegar a Miami, Alexa visitó la sede de Radio y Televisión Martí, donde conoció personalmente a quienes dieron a conocer su caso e intervinieron para que pudiera recibir atención médica en Estados Unidos.

“Los casos como éste requieren de tiempo. Son muy dolorosos. Pero estamos muy contentos con lo que aquí hemos logrado y sobre todo, nos sentimos muy felices viendo lo feliz que está Alexa. Es muy emotivo”, manifestó el doctor Armando Quirantes.

Luego de una serie de exámenes en Estados Unidos, a Alexa se le tuvo que practicar una cirugía en su pierna izquierda, para poder colocarle la prótesis. “Teníamos que ir paso a paso”, precisó Quirantes. El proceso de la fabricación de las dos prótesis comenzó en enero y concluyó hace apenas 4 semanas.

“Después de terminadas las prótesis definitivas, ha entrado en un proceso de rehabilitación, que es que se ponga de pie y de los primeros pasos con un caminador”, explicó galeno, quien insitió que la rehabilitación “es una etapa esencial”, pero dijo tener toda su “confianza en la vitalidad de Alexa”.

“Alexa nunca se ha puesto de pie. Sus músculos no están preparados para eso. Su mente todavía no ha registrado el dar los pasos. Pero esta es una niña que sorprende, una niña muy inteligente y con unos deseos inmensos de caminar. Y ella siempre dice: ‘yo quiero llegar a Cuba caminando para jugar con mi hermanito’. Es una niña con unas capacidades realmente impresionantes”, aseveró el ortopeda.

“Tenemos que dar las gracias a todas las personas. No solamente a Miami Medical Team, los que la integran, también a las personas que han donado (…). Es imprescindible destacar el aporte de muchas personas e instituciones, desde gente que ha contribuido monetariamente de forma desinteresada, hasta los Kiwanis que consiguieron la visa humanitaria de Alexa, para poder traerla y brindarle todo esto que se ha logrado”, señaló el periodista Jesús Díaz Martínez, vocero de Prótesis sin Fronteras.

“El doctor [Quirantes] decía que esto es una obra de amor y requerimos amor. Pero ese amor tiene que estar acompañado de algún tipo de incentivo para poder ayudarla, como Víctor Benítez, gerente de Gus Machado Ford, quien, como otras personas de gran calidad humana, hizo un importante aporte para hacer realidad todo esto”, manifestó Martínez.

“Tenemos que darle gracias a Dios que nosotros, los que estamos del lado de acá, podemos tener la habilidad y capacidad para ayudar a nuestros hermanos que están dentro de la isla”, subrayó el comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes, uno de los políticos presentes en la celebración para Alexa.

“Es una obligación hacer esto, yo me siento muy feliz de poder brindarles este espacio y aportar para el presente de esta niña tan especial (…) Y no solamente a esta niña, a cualquier otra cosa que pase en la vida, hay que seguir adelante, arreglarlo, resolverlo y cooperar”, aseguró María del Carmen Álvarez, presidenta de la Sociedad Santa Marta de Ortigueiras, quien le entregó a Jacqueline una donación monetaria de parte de su Sociedad.

“Esto es un proceso bastante largo, pero ella es una niña muy despierta, muy alegre. Y está así porque ella ha colaborado muy bien con ella misma, está muy contenta con sus prótesis y pienso que todo va a salir muy bien”, pronosticó Jacqueline.

Alexa y su madre regresan a Cuba, donde permanecerán hasta el mes de septiembre, fecha en que deben volver a Estados Unidos, para continuar aquí su atención médica. Un tratamiento que, según el doctor Quirantes, es meticuloso y vital para el futuro de la pequeña, y que se extenderá durante 11 años, hasta que Alexa alcance los 15 años de edad.

“Alexa, con sólo cuatro años de edad, es ejemplo de fuerza, valentía y perseverancia, y una muestra fehaciente de que con el interés y apoyo de tanta gente buena que existe en el mundo, una vida puede cambiar para bien y para siempre. Nos sentimos muy felices de ver que nuestro esfuerzo, después de varios años, tiene frutos”, concluyó Caballero.

El programa “Karen a las 8”, que Televisión Martí transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche, el próximo viernes 29 de marzo estará dedicado a la historia de Alexa Prieto.

(Con reporte de Karen Caballero y fotografías de Roberto Koltun)