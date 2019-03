La ostentosa vida de los hijos de Padrino López en Madrid

Mientras Venezuela se encontraba paralizada y sin luz por más de 80 horas debido a lo que es considerado como el peor apagón en la historia del país, el hijo de Padrino López, Mitchell Padrino, se encontraba en una fiesta organizada por él en Madrid, ciudad en la que reside junto a su hermana Yarazetd.

Venezuela no solo vive una crisis en su sistema eléctrico. La firma Eco analítica calcula que el salario mínimo de los venezolanos equivale a US $6, y para poder tener acceso a la canasta básica el venezolano necesita mínimo la misma cantidad. Por otro lado, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encové) asegura que el 80% de los venezolanos se encuentra en inseguridad alimentaria, mientras que el 89% de las familias no tiene suficientes ingresos para comparar alimentos.

Esta es una realidad muy diferente a la que viven los hijos del Ministro del Poder Popular para la Defensa y defensor del régimen chavista, Padrino López. Desde hace dos años los primogénitos de uno de los allegados al círculo de Maduro viven en la ciudad madrileña sin cambiar los lujos que tenían cuando vivían en Caracas. Si bien ya no realizan sus fiestas en la mansión donde residían con sus padres en la urbanización La Trinidad, ahora las celebran en los costosos locales de Madrid.

En un video difundido en Instagram se puede ver al hijo de Padrino López, Mitchell, en una excéntrica fiesta organizada por él en un local madrileño llamado Casa Suecia, en el piso 11 del hotel NH Collection, en la calle Marqués de Casa Riera, con una vista panorámica de Madrid, una muestra de su vida sin restricciones.

En el video se aprecia una gran cantidad de gente bailando, riendo y grabando con sus celulares la ostentosa fiesta. Mitchell aparece fumando una Hooka en una mesa llena de varias botellas, pero lo más llamativo y lo que más ha causado indignación en las personas que han visto el video, es una pastilla azul que el joven ingiere.

A raíz de la población del video el senador Marco Rubio escribió en su cuenta de Twitter: “Mientras que las personas en Venezuela no tienen comida, beben agua contaminada y mueren por falta de diálisis, el diario ABC atrapa al hijo de Vladimir Padrino López en fiestas en Madrid consumiendo pastillas de éxtasis. España debería revocar su visa”.

​Los intentos de desparecer el video no fueron fructíferos, pues varias cuentas lo colocaron en sus perfiles. Por ahora ambos hermanos, Mitchell y Yarazetd, fruto del matrimonio del militar venezolano con Yarazetd Betancourt, ingeniera de sistemas de PDVSA, borraron sus perfiles de Instagram.

Usuarios de la red social escriben en los comentarios que el hijo de una de las caras del chavismo acude a lugares como Fortuny, Le Boutiqe y Kapital, reconocidos por sus altos costos.