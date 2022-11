La ONU condena el embargo; cubanos en la isla reaccionan a favor y en contra

Una vez más, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de una resolución que condena al embargo impuesto por Estados Unidos contra el gobierno de Cuba.

Esta votación, impulsada por Cuba, no tiene carácter vinculante pero es una demostración del rechazo de la mayoría de los países (185) que forman la Asamblea General. Sólo Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras que Ucrania y Brasil se abstuvieron.



El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aplaudió el resultado y responsabilizó al embargo como la "causa principal de las privaciones, carencias y sufrimientos de las familias cubanas", argumento que ha sido rechazado por el gobierno de EEUU y algunos disidentes en la isla, como Manuel Cuesta Morúa y el escritor Angel Santiesteban.

"Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba", declaró John Kelley, asesor político de la misión de Estados Unidos ante la ONU.

Para explicar que el embargo es una serie de sanciones que no bloquean, Kelley mencionó una variedad de transacciones de EEUU con Cuba:

El pueblo y las organizaciones estadounidenses donan una cantidad significativa de bienes humanitarios a Cuba

EEUU ha autorizado miles de millones de dólares, desde 1992, en exportaciones a Cuba, incluidos alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, equipos de telecomunicaciones, bienes de consumo y otros artículos

Empresas estadounidenses exportaron en 2021 más de $295 millones en productos agrícolas a Cuba

También recordó que EEUU está enviando dos millones de dólares en ayuda a las víctimas en Cuba del huracán Ian.

En declaraciones a Radio Martí, Manuel Cuesta Morúa, quien durante décadas se ha opuesto al embargo, dijo que éste no es el causante de las carencias que vive el pueblo. "No hay nada que culpar al embargo por nuestra miseria", expresó.



El opositor añadió que la situación de Cuba es provocada por "la mala administración (del gobierno) ligada con la incompetencia actual y, por supuesto, el modelo económico cubano que no produce".

Otra ciudadana cubana, Mayra Rodríguez, quien vive en Manzanillo, comunicó a Radio Martí que no está de acuerdo con la opinión de algunas personas que responsabilizan al embargo de las condiciones en las que se vive en la isla.



"Me parece que hay un gran problema y es que el Estado cubano no se entera de lo que está sucediendo en el mismo país y no se trata de bloqueo", declaró Rodríguez.

"No creo que quitar el embargo sea lo más saludable para acabar con esta dictadura", exclamó el galardonado escritor Ángel Santiesteban, desde la capital cubana.

Santiesteban afirmó que al régimen "no le importa que el pueblo cubano pase trabajo. Ellos lo que necesitan es pasar trabajo ellos, que no les entre dinero".

Sin embargo, no todos piensan igual. Algunos cubanos consultados por Radio Martí, que viven en la isla, opinan que el embargo es un obstáculo muy grande al progreso.

Tal es el caso de Milagros Bar Sola, quién aseguró que el embargo es la causa principal de las carencias. "Pero no solamente el único factor, hay muchos factores, quizás la organización, pero el principal es el bloqueo".



(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí y la agencia AP)