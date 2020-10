La obediencia total al Partido Comunista Chino es el temor del cardenal de Hong Kong

Los informes recientes de que el Vaticano renovará un acuerdo con Beijing sobre el funcionamiento de la Iglesia Católica en China fueron seguidos rápidamente por la renuncia del obispo Vincenzo Guo Xijin de la diócesis de Mindong en el sureste de la provincia de Fujian, informó Radio Asia Libre (RFA).



El obispo Guo anunció su renuncia el 4 de octubre, una semana después de que el Vaticano y China anunciaran planes para renovar su acuerdo sobre los nombramientos de obispos, informó el sitio web Union of Catholic Asian News (UCAnews).



Guo, quien ha sido blanco repetidamente del gobernante Partido Comunista Chino (PCCh) con desalojos y encarcelamientos, anunció su decisión de retirarse a una vida de oración en su última misa pública el 4 de octubre.



Describiendo el acuerdo entre el secretario general del PCCh, Xi Jinping y el Papa Francisco, como "una nueva era", Guo dijo que ya no podía "mantenerse al día".



El anuncio de Guo se produjo dos años después de que aceptara la degradación al rango de obispo auxiliar como parte del acuerdo entre el Vaticano y Beijing, lo que permitió al candidato preferido de Beijing, el obispo Vincent Zhan Silu, tomar su lugar, dijo UCAnews.



"Mi cabeza ahora es un vacío incapaz de cambiar con una sociedad cambiante; [Soy] un pastor nacido en un pueblo pobre que no tiene talento, ninguna virtud, ninguna sabiduría, ninguna habilidad, ningún conocimiento; Frente a esta era que cambia tan rápidamente, me siento casi incapaz ", dijo a la congregación.



Mientras tanto, el cardenal Joseph Zen de Hong Kong, que tiene casi 90 años, viajó recientemente a Roma en un intento por discutir quién será el próximo obispo de Hong Kong.



A Zen se le negó una audiencia con el Papa y regresó a casa con las manos vacías, dijo al Registro Nacional Católico.



"No creo que regrese de nuevo", dijo al periódico. "Mis piernas no funcionan tan bien ahora para estos largos viajes".



"He hecho más de lo que puedo, y no hay nada más que hacer aparte de la oración", dijo, y agregó que se negaría a ser enterrado junto al clero designado por el PCCh en la Catedral de Hong Kong.



Más tarde, Zen le dijo al Servicio Cantonés de RFA que cree que el Vaticano está considerando nombrar a Peter Choy como un candidato seguro y aceptable para Beijing.



"Las opiniones [de Peter Choy], las cosas que dice, no dan [al gobernante Partido Comunista Chino] motivo de preocupación", dijo. "No estamos diciendo que definitivamente deba ser alguien que se oponga a Beijing. De hecho, [el candidato alternativo] Joseph Ha es bastante moderado, como todos los que lo conocen pueden decirle, es una persona educada y de voz suave".



“Pero ellos tampoco quieren a alguien así, así que hay un problema. Quieren a alguien que sea totalmente obediente con ellos ", dijo Zen. "Nosotros en la Iglesia estamos sujetos a otras normas; nunca podremos ser totalmente obedientes”.



“Tenemos que debatir las cosas; hay ciertos estándares a los que adherirnos; a veces debemos protestar ", dijo.



Zen dijo que teme que nombrar a un obispo para Hong Kong que sea totalmente obediente al PCCh colapse efectivamente cualquier distinción entre la Iglesia Católica en China continental y en Hong Kong.



Dijo que tal colapso ya ha sido anunciado por la imposición por parte de Beijing de la draconiana Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong a partir del 1 de julio. "Alguien que sea totalmente obediente sería un problema real", dijo.



"El objetivo de Beijing es claro: quieren destruir nuestra Iglesia. Ya lo han logrado en China, porque el Vaticano se despidió de los principios de la Iglesia [al hacer el acuerdo con Beijing]", opinó.



"Cedieron por completo, sin nada para mostrarlo a cambio", dijo Zen. "Todos en la Iglesia Católica china son ahora un sí-hombre para el gobierno chino y la iglesia clandestina ha sido eliminada", dijo.



"No queremos que suceda lo mismo aquí en Hong Kong; que Beijing tenga que aprobar a nuestros obispos. Si eso sucediera, no habría diferencia entre los sistemas de China continental y Hong Kong ", dijo.



Pero Ying Fuk Tsang, profesor de teología en el Chung Chi College de la Universidad China de Hong Kong (CUHK), dijo que ya podría ser demasiado tarde.

Dijo que el "factor China" ya se ha convertido en un factor indispensable en la consideración del Vaticano de los obispos en Hong Kong, y que la demora en el nombramiento de un nuevo obispo sugiere que el Vaticano está esperando "el momento adecuado".



Reportado por Lu Xi para los Servicios en Mandarín y Cantonés de RFA. Traducido al inglés y editado por Luisetta Mudie.