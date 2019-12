La música que estará de moda en 2020

Jennifer López y Ana de Armas pusieron hoy acento latino a unas nominaciones de los Globos de Oro en las que también destacaron los españoles Antonio Banderas y Pedro Almódovar con la película "Dolor y gloria".

López parte como una de las favoritas para llevarse el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto de una película por su aclamado papel en "Hustlers".

La actriz latina ha sido una de las sensaciones de la temporada en Hollywood y su nombre ya suena en las quinielas de los Óscar.

Es la segunda nominación que recibe López para los Globos de Oro en toda su carrera tras la que consiguió por "Selena" (1997) en la categoría de mejor actriz de una película de comedia o musical.

López se enfrentará en esta edición a Margot Robbie ("Bombshell"), Laura Dern ("Marriage Story"), Annette Bening ("The Report") y Kathy Bates ("Richard Jewell").

Por su parte, la cubana Ana de Armas se anotó hoy la primera nominación de su carrera en los Globos de Oro gracias a la cinta de misterio con pizcas de humor "Knives Out".

De Armas encabezó en esa película de Rian Johnson a un elenco del

máximo nivel en el que también aparecían Chris Evans, Daniel Craig,

Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Michael Shannon, Toni Collette y Don Johnson.

La joven artista latina competirá por el Globo de Oro a la mejor actriz de una película de comedia o musical frente a Awkwafina ("The Farewell"), Cate Blanchett ("Where'd You Go, Bernadette"), Beanie Feldstein ("Booksmart") y Emma Thompson ("Late Night").

De Armas, uno de los valores en alza en Hollywood gracias a cintas como "Blade Runner 2049" (2017) y que participará en la próxima película de James Bond titulada "No Time to Die", reaccionó hoy con el máximo entusiasmo a su nominación.

"Dénme un minuto, gente. ¡Aún sigo sin palabras! ¡¡¡Esto es una locura!!! ¡¡Aaaah!!", escribió en Twitter.

Los premios que entrega anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) también contarán con sabor español de la mano de Antonio Banderas y Pedro Almodóvar, quienes este año triunfan allá por donde pasan con su filme "Dolor y gloria".

Banderas será candidato al premio a mejor actor de una película dramática, una categoría donde está rodeado de intérpretes mayúsculos como Joaquín Phoenix ("Joker"), Adam Driver ("Marriage Story"), Christian Bale ("Ford v Ferrari") y Jonathan Pryce ("The Two Popes").

El español conoce muy bien los Globos de Oro, ya que esta es su quinta nominación tras las que consiguió por "Evita" y "The Mask of Zorro" (1998), ambas al mejor actor de una película de comedia o musical; la que logró el año pasado como mejor actor de una serie limitada por "Genius: Picasso"; y la que consiguió por "And Starring Pancho Villa as Himself" (2003) por la misma categoría.

No obstante, Banderas no consiguió llevarse a casa la estatuilla en ninguna de esas ocasiones.

Su compatriota Pedro Almodóvar podría hacerse, asimismo, con el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera con "Dolor y gloria".

Para ello, el prestigioso cineasta español tendrá que derrotar a la surcoreana "Parasite", la estadounidense "The Farewell" (que combina inglés y mandarín), y las francesas "Les Misérables" y "Portrait de la jeune fille en feu".

La parte negativa para la representación latina llegó en los reconocimientos televisivos de los Globos de Oro, donde no figuró ningún hispano pese a que actores como Jharrel Jerome, de la serie limitada "When They See Us", habían figurado entre las predicciones de los expertos.

La película "Marriage Story", de Noam Baumbach, lideró las nominaciones en las categorías de cine con seis candidaturas, mientras que las series "Chernobyl", "The Crown" y "Unbelievable" se postularon como aspirantes destacadas en los apartados de la pequeña pantalla con cuatro menciones cada una.

La 77 edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 5 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y contará con el siempre mordaz Ricky Gervais como maestro de ceremonias.