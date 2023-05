La libertad de Cuba, el "Sueño" de Yotuel y Jencarlos Canela

Un sueño que no se ha hecho realidad todavía, pero que une a miles en la isla se hizo canción a través de las voces de Yotuel, cubano que vive entre Miami y España, y Jencarlos Canela, nacido en Hialeah y de padres cubanos.



"Estamos hablando de un sueño que aún no se ha hecho realidad y yo creo que por eso existe la canción, porque rezamos todos los días con que nos despertemos y que la libertad sea una realidad en nuestra Cuba. Es un sueño", comentó emocionado en los estudios de Radio Televisión Martí, Jencarlos Canela, al describir la canción "Sueño", estrenada en abril.



En palabras de Yotuel, intérprete de "Patria y Vida", esta colaboración musical pretende inspirar no solo a aquellos que están dentro de la isla anhelando su libertad, sino a aquellos que "aunque estén en la otra orilla", alzan la voz por esos que no pueden.



"Hacemos las canciones con un fin de reflexión, que sirvan de instrumento, que sirvan de transformación y, sobre todo, que sirvan de desahogo", aseguró el ex integrante de Los Orichas.



"Sueño" hace referencia a "Patria y Vida", la cual salió en febrero de 2021 y se convirtió en el himno de las protestas masivas del 11J de ese mismo año:

Que resurgiras como flor de loto

Cuba falta poco

Cuanta injusticia, cuanto odio, cuantos corazones rotos

Cuantos balseros y lágrimas en esta foto

Cuántas mentiras nos creímos de esos locos

Pero no olvidamos las raíces

La sangre que nos corre es de mambises

A punto estamos de empezar otra partida

Pero esta vez queremos Patria y Vida



El mar, que "significa tantas cosas lindas y tristes" para los cubanos, según Yotuel, hace aparición como protagonista en el videoclip de "Sueño".

El productor y fotógrafo que filmó en Cuba parte del videoclip de "Patria y Vida" y que estuvo encarcelado, Anyelo Troya, fue el responsable de la parte visual del videoclip de "Sueño", el cual acumula más de 75.000 visualizaciones en YouTube.



"Las personas que usamos como modelo, no son modelos. Son gente que han sufrido en carne propia esta injusticia, la dictadura, y que ellos también tienen ese sueño de ver una Cuba libre, de ver una Cuba esplendorosa, próspera, digna para todos y por el bien de todos, algo que deseamos todos los cubanos", dijo Yotuel.



"Esa libertad está más cerca que nunca", aseguró el cantante de "Bajito" que, aunque no nació en Cuba, su padre siempre le inculcó de dónde viene y por ello espera con ansias la libertad de la isla y que esta canción sirva de una manera para alimentar la esperanza "para que ese cubano que quizás se sienta un poco cansado" no deje de soñar "con esa realidad y con esa libertad, pues está más cerca que nunca".



"La libertad de Cuba necesita de todos: los nacidos y los adoptados. Yo creo que los cubanos nacidos acá son hijos también adoptados porque son hijos de cubanos que saben el dolor", explicó Yotuel.



"Cuando la noche está en su punto más oscuro es cuando amanecerá, cuando sale el sol. Creo que eso es 'Sueño' y es que, aunque sabemos que, aunque está oscuro, sabemos que el amanecer está a la vuelta de la esquina", se refirió con emoción Canela.



El sencillo musical está disponible en las principales plataformas digitales de música, bajo el sello independiente del productor dominicano Maffio, Alkatraks Music Group y distribuido por InnerCat Music Group.