La Haya da razón a Chile y rechaza peticiones de Bolivia de acceso al mar

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó este lunes por 12 votos a favor y 3 en contra que Chile esté obligada jurídicamente a entablar negociaciones con Bolivia para que este país obtenga un acceso soberano al océano Pacífico.

Los jueces decidieron, por la misma diferencia de votos, rechazar las peticiones de Bolivia, que había pedido que se declarase que Chile había incumplido en el pasado esa obligación de negociar.



La CIJ concluyó que las notas, actas y diferentes declaraciones entre ambos países a lo largo del siglo XX y principios del XXI implican que ha existido una intención de negociar por parte de Chile, pero ello no significa que este país haya adquirido una obligación jurídica.



La tesis de Bolivia de que todas esas declaraciones fuesen acumulativas también fue rechazada por la CIJ.



Los magistrados igualmente desestimaron el argumento de La Paz de que los diferentes contactos entre las partes le habrían generado "expectaciones legítimas", pues éstas sólo deben ser consideradas en "laudos arbitrales entre un inversor privado y un Estado", pero no en un juicio entre Estados.



Asimismo, añadió que las diferentes resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) conminando a ambos países a sentarse a negociar "no constituyen una base legal para establecer una obligación a negociar", rechazando otro de los argumentos de Bolivia.



No obstante, los magistrados agregaron en sus conclusiones generales que la decisión tomada este lunes "no debe impedir que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad".



Dicho diálogo abordaría "los asuntos relacionados con el enclaustramiento de Bolivia", una solución para la cual "ambos han reconocido que es un asunto de interés mutuo".

Piñera: CIJ "ha hecho justicia"

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que la Corte de La Haya "ha hecho justicia" al rechazar la demanda marítima de Bolivia y tendió una mano al Gobierno de Evo Morales para colaborar y dialogar en los temas de interés bilateral.



"La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ha hecho justicia y ha puesto las cosas en su lugar estableciendo de forma clara y categórica que Chile nunca ha tenido, tampoco tiene, ni ha incumplido ninguna obligación en materia de derecho internacional", dijo Piñera en una declaración en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.



El mandatario consideró que la demanda boliviana "nunca tuvo ningún sustento" y acusó a Morales de haber creado "falsas expectativas" a su pueblo.

Evo Morales: "Bolivia nunca va a renunciar"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que su país "nunca va a renunciar" a su aspiración a acceder al océano Pacífico debido a "su enclaustramiento", y valoró de forma positiva que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) haya "invocado" a Chile a continuar con el diálogo.

El presidente de Bolivia, en una corta comparecencia en las escalinatas de la CIJ, leyó el párrafo del fallo en el que los jueces hacían esa invitación y dijo que el tribunal "entiende perfectamente que hay un tema pendiente entre Bolivia y Chile".



En la decisión del tribunal, dijo Morales, "no hay una obligación de negociar, pero hay una invocación a seguir continuando con el diálogo", algo que interesa "no solamente a estos dos países", sino a "la región".



"Sabe el pueblo boliviano y los pueblos del mundo" que Bolivia perdió el acceso soberano al Pacífico "mediante una invasión", dijo Morales, en alusión a la Guerra del Pacífico a finales del siglo XIX, que supuso para este país la pérdida del litoral que disfrutaba cuando se formó como Estado.

Por último, el presidente agradeció "el trabajo conjunto del equipo nacional e internacional y toda la unidad del pueblo boliviano", lo cual "ha permitido hacer el seguimiento de una situación tan importante" para su país.

(Con información de EFE)