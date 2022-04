La Habana dispuesta a retomar acuerdo con Grandes Ligas

La autoridades de béisbol en la isla dijeron que estarían dispuestas a reanudar la negociaciones con la Grandes Ligas (MLB).

En entrevista con The Associated Press, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reynaldo Pérez, dijo que en las próximas semanas podrían enviar una carta de intención "con relación a la disposición que tiene la federación de retomar acuerdos y la comunicación y relaciones con la MLB".



"El mejor béisbol del mundo se juega en Estados Unidos, en la MLB (las Grandes Ligas)", dijo a The Associated Press.



"Cuba está de acuerdo en que exista un flujo organizado de mutuo acuerdo de peloteros que están aquí para que puedan jugar en la MLB y otros que están allá puedan jugar en Cuba", agregó Pérez.

A partir del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos impulsado en 2014 por Barack Obama y Raúl Castro, las autoridades deportivas cubanas comenzaron a negociar con las Grandes Ligas.

La ruptura del pacto "ha provocado que los peleros cubanos que quieren jugar en la MLB lo hagan por vía ilegal", indicó Pérez.

El Departamento del Tesoro estadounidense consideró en 2019 la anulación del acuerdo tras valorar que implicaba transacciones financieras que violaban el embargo, al contemplar que una porción del contrato (entre un 20 y 25 % por la liberación de los jugadores) fuera destinada a la entidad estatal controlada por el Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER).

Bajo aquel acuerdo, los peloteros cubanos tendrían que pagar en la isla un impuesto sobre el 4% de lo que ganen en el extranjero.

"Un pago a la Federación Cubana de Béisbol es un pago al Gobierno

de Cuba", dijo entonces la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).