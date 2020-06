La Habana advierte que le será casi imposible importar alimentos

José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dijo que los alimentos se encarecerán en el mercado internacional después de la pandemia y que para Cuba será casi imposible importarlos.

El dirigente reconoció un déficit considerable en la producción de alimentos y en especial de leche​: tan solo en la provincia de Artemisa, el faltante es de 369,500 litros.

"No se puede ajustar el plan para acopiar menos, sino encontrar –productor a productor– quiénes no reportan los crecimientos del ganado o desvían la producción; de ello depende la entrega de este alimento a los niños, mediante la canasta básica normada", señaló.

Sin embargo en opinión del campesino Jordan Pupo, quien siembra tabaco en San Juan y Martínez, Pinar del Río, esta situación es algo de muchos años, que tendrá solución sólo cuando se den recursos a los agricultores.

"Eso viene de años atrás, esa gente habla porque no sabe, porque en la agricultura si uno no tiene recursos, no puede explotarla, y no puede salir adelante. Aquí hay una escasez de petróleo, de abono, de veneno para la plaga y así el campesino no puede trabajar. Eso es imposible, eso viene de años", dijo Pupo a Radio Martí.

El agricultor considera que la pandemia le ha servido de pretexto al gobierno para justificar el desastre actual: "Ahora esta gente se agarran de cualquier cosita para echarle la culpa, pero esto viene de años. Ahora quieren echárselo a COVID-19. La leche siempre ha escaseado aquí, es algo que está golpeando a los niños y seguirá golpeando".

El analista económico Raúl Mas Canosa dijo a Radio Martí que el régimen cubano tiene que abrir el mercado para dar solución a la crisis que enfrenta, en lugar de esgrimir los mismos pretextos.

"Echándole la culpa al COVID 19, y que si el pueblo no produce... Señores, ya dejen toda esta estupidez. Ya abran el mercado, por favor. Dejen que la gente tome sus propias decisiones", señaló.

Según Mas Canosa, hasta en "Estados Unidos, que tiene un sector agropecuario muy eficaz, los lecheros tienen dificultad en vender su producto" debido una competencia global feroz. "Imagínate Cuba, con lo atrasada que debe estar esta industria".

Precisamente el economista Omar Everleny Pérez, dijo en una reciente entrevista que Cuba llega a una crisis en medio de una crisis y que "el desabastecimiento que hay no tiene nada que ver con la pandemia".

"El país no exportaba, no producía alimentos, teníamos que hacer grandes importaciones y pagarlas; había que saldar también la deuda con el Club de París… Todo eso llevó al Estado hacia un recorte drástico de las importaciones que afectó los insumos y el consumo", explicó el experto y recomendó que en la nueva normalidad tras la pandemia "si no tienes dinero para importar, tienes que producir alimentos".

El economista se pregunta: "¿Cómo es posible que Acopio recoja los productos de un campesino y seis meses después no le haya pagado? Hay problemas de pago, de incentivos, de inversión en equipos. ¿Por qué el campesino no puede comprar todo el fertilizante y los insumos que necesita? ¿Por qué no pueden existir mercados mayoristas extranjeros vendiendo productos para la agricultura? ¿Por qué el Estado tiene que ser el único importador de esos productos? ¿Por qué no puede haber una empresa extranjera en la Zona Especial de Desarrollo Mariel que les venda directamente a los campesinos?".

A su juicio el campesino cubano tiene que jugar un rol importante y es "inconcebible que el Estado tenga que comprarle a un privado extranjero, como hace con el arroz que se le compra a un privado vietnamita, y no pueda pagar a precios más altos al campesino cubano".

[Entrevistas a Jordan Pupo y Raúl Mas Canosa realizadas por Ivette Pacheco]