La Güinera, San Antonio, Cárdenas, Santa Clara y La Habana entre las ciudades con mayor despliegue militar

Este martes, aniversario de las protestas populares en el barrio de La Güinera, en La Habana, se reporta una fuerte presencia de efectivos militares en toda la zona para evitar que los residentes se pronuncien.



Migdalia Gutiérrez, madre del preso político Adrián Cabrera Gutiérrez, condenado por participar en las protestas, fue detenida el lunes y enviada para la unidad de policía por vestir de blanco y hoy no puede salir de su casa por tener vigilancia policial.



“Bueno, en la estación del Capri me advirtieron que no me puedo vestir de blanco, yo no sabía que vestirse de blanco era un delito para ellos. Hay bastante presencia policía en el barrio; yo tengo una patrulla en la esquina de mi casa, también están vigilados otros familiares de los presos del 12 J de en la zona”, alertó Migdalia



Mientras que Emilio Román Matos, padre de tres jóvenes encarcelados por participar en la manifestaciones, dijo que tampoco puede salir hoy de su casa



“Todo esto aquí está militarizado por completo, desde el 10 de julio tengo la patrulla vigilándome desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo el tiempo sin poder salir”, dijo Emilio.



Por otra parte, ayer lunes en el primer aniversario del 11 J, hubo una fuerte presencia policial en la mayoría del territorio nacional, dijeron a Radio Televisión Martí, cubanos que residen en varias provincias de la isla.



En San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, donde se originaron las protestas, Daniel Alfaro relató: “Esto es criminal lo que hicieron con este pueblo, aquí nadie pudo hablar, todo estaba repleto de policías y otros vestidos de civil, la Seguridad del Estado visitando a personas; las madres de los presos del 11J fueron visitadas en sus hogares”.

En Pinar del Río el opositor José Rolando Cásares constató: “Todavía está la presencia de esos efectivos aquí".

"No me dejan salir a la calle, anoche durante las horas de apagón, fue cuando más aumentaron la presencia de efectivos policiales”, destacó José Rolando.



Desde Matanzas, Alberto Corzo, director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), reportó: “En el municipio Cárdenas fueron desplegadas brigadas de tropas especiales y grupos de respuesta rápida, también en Colón y aquí en Los Arabos, hubo presencia de efectivos en toda el área del parque y en los alrededores de la tienda en Moneda Libremente Convertible (MLC). Todos los periodistas de nuestra agencia fueron previamente advertidos de que teníamos restricción de movimiento”.



El cuentapropista Pedro López, familiar de Andy García Lorenzo, condenado por el 11J, desde Santa Clara informó: “Había mucha presencia policial en la ciudad y hace 15 días que no sabemos nada de Andy”..



Hubo mucha presencia policial y también detenciones de activistas en Sancti Spíritus, advirtió el comunicador Adriano Castañeda.



“Hubo una descomunal militarización, principalmente en la capital provincial, fuerzas combinadas del Ministerio del Interior (MININT), paramilitares y trabajadores a los que le pagaron el día para que llenaran los parques y plazas públicas, todavía hoy martes siguen en las calles”, destacó el comunicador.



También hubo presencia de efectivos en Ciego de Ávila, según reportó el opositor Otoniel Cruz Suárez.

“En el día de ayer se puede decir que la ciudad estuvo militarizada, policías y personal de la Seguridad del Estado en patrullas, vigilando para impedir que pudiera pasar algo acá”, destacó el activista.

Desde la capital de Holguín, el opositor Ramón Zamora, señaló: “Muy impactante la militarización que ocurrió por lo menos acá, en la cabecera provincial, mostrando que pueden hacer lo que les dé la gana y no pasa nada”.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reportó 105 acciones represivas, entre ellas, detenciones arbitrarias, retenciones en las viviendas, citaciones policiales, amenazas y cortes del servicio de telefonía e internet, en el marco del primer aniversario del 11J en Cuba.