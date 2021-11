El nombre del periodista y politólogo estadounidense David Satter es bien conocido por los oyentes habituales de "Libertad (Svoboda)” y los lectores de nuestro sitio digital. Excelente conocedor de las realidades postsoviéticas, comparte de buena gana su opinión sobre lo que está sucediendo en Rusia y las relaciones ruso-estadounidenses, hablando en el aire y en nuestras plataformas digitales. Satter ha estado siguiendo los acontecimientos en Rusia durante casi medio siglo, lo que lo convierte en uno de los patriarcas de los estudios políticos ruso-estadounidense. Satter comenzó su investigación periodística en Rusia con contactos con Andrei Sajarov y críticas de las costumbres soviéticas de Brezhnev, y ahora describe el desarrollo de los eventos en la Rusia de Putin con la misma minuciosidad y pasión.

Para el libro "Nunca hables con extraños", publicado recientemente por la editorial alemana ibidem Verlag, Satter seleccionó un centenar y medio de sus textos sobre la Unión Soviética y Rusia, escritos durante décadas de trabajo periodístico. Lectura informativa y, a veces, francamente fascinante: correspondencia de Moscú y Leningrado-Petersburgo, del Báltico soviético y Transcaucasia, informes sobre viajes al "interior" como Chernobyl o Shadrinsk, historias sobre reuniones con disidentes y políticos, textos analíticos y de comentarios, reseñas de libros - en otras palabras, una crónica minuciosa de varios géneros de la vida de un país enorme sobre los colapsos fundamentales de su historia. Estos artículos de Satter se han publicado en prestigiosas publicaciones estadounidenses y británicas, desde The World Street Journal y The Financial Times hasta Forbes, Readers Digest y Foreign Affairs; así es como el lector de habla inglesa recibió historias confiables sobre los cambios rusos (o su ausencia) en primera persona. El texto del título está fechado en febrero de 1977, el último en julio de 2019, pero se perciben casi con la misma frescura, como fragmentos de un gran mosaico común.

Satter llegó por primera vez a la URSS en 1969 como estudiante, y siete años después fue a Moscú para trabajar como corresponsal permanente, que percibió como un informe honesto sobre los acontecimientos en el país anfitrión, basado en diversas fuentes de información, no necesariamente oficiales. Al final, el gobierno soviético sacó conclusiones: en la década de 1980, a Satter se le prohibió permanecer en la URSS. En 1990, como resultado de la perestroika, tuvo la oportunidad de visitar Moscú nuevamente para ver el colapso del imperio comunista y escribir sobre ello y lo que sucedió después. En 2013, un periodista estadounidense fue expulsado de la Rusia de Putin; el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a extender la visa de Satter bajo el pretexto formal de violar las leyes de inmigración.

En los últimos años, Satter, autor de varios libros y documentales dedicados a eventos rusos, ha colaborado con instituciones académicas y centros de ciencias políticas estadounidenses. En una entrevista con el corresponsal de "Libertad (Svoboda)", el periodista estadounidense habla de su experiencia de estudio de la sociedad rusa, analiza la estrategia de política exterior estadounidense del "Kremlin" durante décadas y busca respuestas a las eternas preguntas rusas.

- David, ¿todavía hay periodistas en los EE. UU. que se hayan ocupado de estos problemas rusos durante tanto tiempo como tú?

- Creo que ahora soy casi el principal "veterano". Y cuando vine por primera vez a trabajar a Moscú en 1977, era uno de los corresponsales occidentales más jóvenes acreditados en la URSS. Ni siquiera puedo decir de inmediato cuáles de mis colegas que estuvieron involucrados en Rusia hace 45 años continúan su carrera periodística. Probablemente, soy el poseedor del récord durante la duración del trabajo en la "dirección rusa", al menos hasta donde yo sé.

- A lo largo de los años, ¿ha tenido la sensación de que la historia política rusa se está desarrollando en un círculo o en una espiral, mucho de lo que vio en su tiempo en la URSS está regresando lentamente a la Rusia de hoy?

- Sí, muchas características históricas rusas están resurgiendo en la Rusia postsoviética. Por supuesto, existen diferencias. Esto es lo que hay que tener en cuenta: la ideología dominante en la Unión Soviética configuró la conciencia pública de una manera muy peculiar. La gente en Rusia es más libre ahora que en la URSS. En la época soviética se engañaba a los ciudadanos, pero era fácil entender por qué: simplemente no tenían acceso a información que pudiera dar una idea correcta de la realidad. Ahora los rusos tienen más o menos la oportunidad de hacerse una idea correcta de la realidad, pero la mayoría no quiere hacerlo.

- En su libro, observa varias veces que la realidad rusa no siempre se correlaciona con la ideología rusa. ¿Crees que esta es una forma nacional de percibir el mundo o simplemente una confluencia de circunstancias políticas específicas?

- Esta es una característica que los visitantes extranjeros notaron cuando viajaban por la Rusia zarista. Escribieron sobre la tendencia a crear una falsa realidad, no solo para la propia población del país, sino también para todo el mundo circundante. Solo una realidad inventada puede legitimar la existencia de un poder absoluto. Rusia nunca ha sido gobernada solo por la fuerza. Cualquier gobierno ruso, zarista, soviético, postsoviético, hizo esfuerzos para garantizar que la gente se considerara feliz en ausencia de libertad. Además, las autoridades siempre han tratado de convertir a las personas en defensores activos de la ausencia de libertad. Para tener éxito en esto, es imperativo crear una realidad ficticia, es necesario utilizar la ideología. La ideología soviética a este respecto fue un ejemplo francamente radical: una realidad ficticia que se extendió a todos los ámbitos de la vida, sin excepción, y fue impuesta por la fuerza. En cierto sentido, vemos las mismas tendencias en la Rusia postsoviética. Me refiero, en primer lugar, al uso intensivo de técnicas de propaganda y desinformación. Esta es una forma eficaz de garantizar la lealtad de los ciudadanos a un régimen que en realidad actúa en contra de sus intereses.

- Su libro contiene muchas críticas a los políticos rusos y soviéticos. Sin embargo, tampoco se compadece de los líderes estadounidenses, reprochándoles el hecho de que Washington no pudo desarrollar una estrategia eficaz para influir o contener a Rusia. ¿Por qué calificaciones tan duras?

Los políticos estadounidenses están obligados a comprender a Rusia...



- El gobierno de cualquier país es responsable de la seguridad de sus ciudadanos, y parte de la responsabilidad de las autoridades estadounidenses para con sus propios ciudadanos es comprender a Rusia. No basta con decir: "Este país es difícil de entender, bueno, no lo entendemos". Los políticos estadounidenses están obligados a comprender a Rusia. Moscú crea problemas para el mundo occidental, porque la forma en que la gente piensa en Occidente es que lo que veo con mis propios ojos corresponde a la realidad. Este pensamiento no está preparado para una situación en la que se crea un sistema de espejismos, cuyo propósito es suprimir la realidad, para una situación en la que lo que está en la superficie no solo no se corresponde con la realidad, sino que también es opuesto a ella.

El mismo hecho de que Kerry se sorprendiera por las mentiras de Lavrov es evidencia de la efectividad del sistema de desinformación ruso...



Rusia es un país en el que lo que parece un parlamento no es un parlamento; hay un sistema judicial en este país, pero no funciona como se supone que funciona un sistema judicial; hay medios de comunicación, pero se dedican a la desinformación. Esto es muy difícil de entender para la gente de occidente. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se sorprendió públicamente de que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, le mintiera, mirándolo directamente a los ojos. Kerry estaba sorprendido y ofendido por esto. Aproximadamente al mismo tiempo, participé en las audiencias en el comité del Senado y dije sobre este asunto: ¿cómo es posible que el Secretario de Estado de los Estados Unidos esperara algo diferente de una reunión con el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia? El mismo hecho de que Kerry se sorprendiera por las mentiras de Lavrov es evidencia de la efectividad del sistema de desinformación ruso, el hecho de que los rusos pueden hacer que los estadounidenses piensen y reaccionen exactamente como los rusos esperan que lo hagan.

A esto se reduce mi crítica. Estados Unidos acogió inicialmente la terapia de choque de la era Yeltsin, que se llevó a cabo con total desprecio por la ley y en medio de una corrupción generalizada. En 1993, acordamos dispersar al Soviet Supremo, como si Boris Yeltsin y su gobierno tuvieran derecho a disolver el parlamento y luego enviar tanques para bombardear la Casa Blanca. En 1996, no prestamos atención a las violaciones durante la reelección de Yeltsin a la presidencia. Y en 1999, cuando volaron edificios de apartamentos en Rusia, no expresamos nuestra indignación, incluso cuando se supo que los agentes del FSB estaban colocando explosivos en el sótano de un edificio en Ryazan. ¿De qué estado de ánimo es toda esta evidencia? Tras los asesinatos de Alexander Litvinenko y Anna Politkovskaya, nuestros expertos en política exterior anunciaron el comienzo de un reinicio en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. como si la culpa del deterioro de las relaciones —y esto también sucedió después del conflicto armado en Georgia— recayera en Washington. Mi lista sigue y sigue, pero la conclusión es que la clase política estadounidense es superficial e ingenua. Esta es una de las razones por las que Rusia tiene tanto margen de maniobra.

- Entiendo correctamente, David, que no eres demasiado optimista en tus evaluaciones de la comprensión de las circunstancias rusas por parte de la actual administración estadounidense.

Para entender Rusia, debes entender su cultura, entender su historia, entender su filosofía, pero antes que nada debes entender que la sociedad...



- No soy optimista. La actual administración estadounidense emplea a personas que han hecho una larga carrera política por sí mismos y ya han demostrado que no tienen una comprensión real de la realidad rusa. El problema es aún más profundo, más profundo que las divisiones entre los partidos republicano y demócrata, por supuesto, importante para el público estadounidense. Para entender Rusia, debes entender su cultura, entender su historia, entender su filosofía, pero antes que nada debes entender que la sociedad, en principio, se puede organizar de una manera completamente diferente a la sociedad occidental.

Napoleón dijo una vez: "Sólo hay dos países en Europa: Rusia y todos los demás". El problema se reduce al hecho de que muchos en Occidente no están preparados para transformar sus puntos de vista sobre la realidad política cuando se trata solo de un país. Solo siguen enfoques de uso común que normalmente podrían funcionar en el mundo con el que están familiarizados.

- Bueno, aquí eres un experto con medio siglo de experiencia en el estudio de Rusia. ¿Dar consejos sobre cómo debería comportarse Occidente con Vladimir Putin si no se comporta de acuerdo con el esquema dentro del cual operan los políticos occidentales? Probablemente esté familiarizado con el término ruso "gopnik": un delincuente de poca monta, un matón, siempre con una disposición agresiva, que, debido a la negación de las normas de comportamiento generalmente aceptadas y la desobediencia a ellas, logra el éxito práctico, ya que nadie más está listo para jugar según sus reglas cobardes. Putin parece estar haciendo precisamente eso.

- Hay un enfoque general y hay un enfoque aplicado a cada caso específico. Mi receta principal es la siguiente: los líderes occidentales deben decir la verdad, no deben permitir que Putin y el régimen del Kremlin disimulen. Por ejemplo, si el gobierno del Reino Unido concluyó que el Kremlin fue responsable del envenenamiento de Litvinenko, entonces la posición de Londres debería ser apoyada unánime y firmemente en Washington y otras capitales occidentales, con la conclusión pública de que Putin está a la cabeza del régimen que cometió el crimen. Estamos siendo testigos de una serie de actos muy desagradables de los que es responsable el liderazgo ruso. Bueno, tomemos la tragedia de Beslán: sabemos, incluso gracias a las investigaciones de Novaya Gazeta, que el asalto a la escuela se llevó a cabo con el uso de lanzagranadas y lanzallamas en un momento en que el edificio estaba lleno de rehenes, lo que resultó en muchos padres e hijos murieron quemados. ¡No hay otro país en Europa en el que intenten "liberar" a los rehenes de esta manera! ¿Por qué la sociedad occidental es incapaz de prestar mucha atención incluso a cosas tan obvias? Hasta que esta actitud cambie, podemos decir que Occidente está conspirando con las autoridades rusas.

los líderes occidentales deben decir la verdad, no deben permitir que Putin y el régimen del Kremlin disimulen ...



Por cierto, observamos aproximadamente lo mismo en la situación con la muerte del transatlántico MH-17 de Malasia en 2014 sobre el este de Ucrania. Existían todas las pruebas de que las autoridades rusas estaban detrás del crimen y que se trató de un acto de terrorismo político, porque en el momento en que el misil BUK golpeó el avión, no había aviones de combate de la Fuerza Aérea de Ucrania en el cielo, solo vuelos civiles.

Una y otra vez, perdemos la oportunidad de hacer preguntas obvias sobre el comportamiento político de Moscú y de presentar las acusaciones necesarias en su contra. Como resultado, surge una situación en la que personas a las que usted describe como gopniks se aprovechan de su impunidad y violan las normas de comportamiento que son naturales para la sociedad occidental. Entonces, en primer lugar, debes hablar en voz alta con Rusia.

Además, el siguiente hecho es importante: Rusia depende en gran medida de las organizaciones e instituciones financieras occidentales, por lo que existen importantes oportunidades para presionar al Kremlin. Sin embargo, lo más importante, como en la época soviética, es decirle la verdad al pueblo de Rusia. Sí, particulares, expertos, periodistas, los políticos lo hacen, pero los gobiernos occidentales en general no. Y cuando la experiencia y el conocimiento occidentales sobre Rusia se combinen con el coraje, con el coraje para describir adecuadamente la situación, entonces esas fuerzas en la propia Rusia que también luchan por un futuro mejor para este país recibirán apoyo.

- Desde su punto de vista, ¿qué administración estadounidense ha tenido más éxito en contener a Rusia?

Existían todas las pruebas de que las autoridades rusas estaban detrás del crimen ...



- La administración de Ronald Reagan, por supuesto, y logró lograr un gran éxito. La administración de George W. Bush, Sr., continuó hasta cierto punto la estrategia de Reagan. Pero después del colapso de la Unión Soviética, todos los gobiernos de Estados Unidos, sin excepción, demostraron una ingenuidad fenomenal y no usaron su capacidad para influir en la situación en Rusia, mientras que, en los primeros años postsoviéticos, la influencia de Washington en Moscú fue enorme. Si Washington tuviera la voluntad y el conocimiento para ayudar a corregir la dirección de las reformas, Moscú estaría avanzando en la dirección correcta.

- Pasemos a tus recuerdos personales, David. Llegó por primera vez a la Unión Soviética a finales de la década de 1960, cuando aún era estudiante. Como aprendí de su libro, Ucrania es la tierra de sus antepasados. ¿Tenía algún sentimiento familiar, tenía la intención de estudiar la patria histórica de sus antepasados o era solo un joven estadounidense en un país desconocido?

Más bien, el segundo. Los familiares de mi madre se marcharon de Kiev en 1913. Mis abuelos sabían ruso, pero no hablaban ruso en su vida estadounidense. Entonces me motivaron principalmente los lazos no familiares con Rusia, que me eran distantes, me motivó la situación de la Guerra Fría. La Unión Soviética en ese momento se presentaba como un país de utopía, como una esperanza de futuro para todo el mundo, y el socialismo como un camino seguro hacia la justicia universal, como una alternativa al mal capitalista. Fue un país increíble que me tragó por completo, desconocido para mí. Tuve la feliz oportunidad de comenzar a estudiar ruso en la escuela secundaria, entre mis profesores estaba un emigrante de Rusia que impartía un curso de idiomas. Entonces comencé a estudiar ruso a los 13 años. Luego ingreso a la Universidad de Oxford, y la URSS estaba inesperadamente cerca, fue posible subirse al tren e ir a Moscú. Aproveché esta oportunidad porque quería averiguar qué es: el mundo socialista. Y, por supuesto, cuando me encontré en Moscú, me impresionó lo mismo que siempre asombra a cualquier viajero extranjero en la URSS: largas colas, la imposibilidad de comprar lo esencial en las tiendas, la oscuridad en las calles, un entorno lúgubre, arquitectura estándar. Incluso el ancho de las avenidas en el centro de la ciudad me parecía inhumano, estas calles son tan anchas que era imposible cruzarlas sin usar los pasajes subterráneos.

Conocí a mucha gente soviética y utilicé mi conocimiento del ruso, que era imperfecto en ese momento, pero aún me permitía comunicarme. Cada extranjero que llegó a la URSS en 1969, apareció ante los ojos de los vecinos como un mensajero de otro mundo, nos trataron muy bien. Vine a Moscú varias veces mientras estudiaba en Oxford. También estudié la filosofía del totalitarismo basado en el trabajo de Hannah Arendt, este fue el tema de mi tesis. En todas partes de la URSS, dondequiera que fui, me saludaron carteles que mostraban a trabajadores con los puños cerrados: defendían la paz, luchaban contra la embriaguez o la carrera armamentista. Fue, en cierto modo, cautivador, pero surrealista. Tuve la oportunidad de comprender los fundamentos de la ideología soviética, que estudié en la universidad, y luego, a lo largo de mi carrera periodística.

- Bueno, entonces probablemente conozcas toda esta charla sobre el alma rusa, que los extranjeros supuestamente son incapaces de entender, sobre el hecho de que la URSS y ahora Rusia tienen un mal gobierno, pero ¿un pueblo maravilloso? ¿Ves alguna conexión entre, diría, las cualidades de la sociedad y el sistema político que permite establecer en el país?

- Por supuesto, este sistema político se impuso al pueblo. Una de las cosas que entendí en Rusia fue esta: la esencia de lo que estaba sucediendo en la sociedad a veces era completamente incomprendida por la gente común, la misma gente que experimentó las consecuencias de los cambios históricos en sus propios destinos. Mucha gente ha experimentado verdaderos cataclismos, incluido el colapso de la Unión Soviética y los eventos dramáticos posteriores, sin comprender completamente qué está sucediendo exactamente, sin comprender qué fuerzas están involucradas en estos cambios.

El problema, creo, es que, a lo largo de décadas y siglos de represión política, de siglos de desinformación ideológica, los rusos están acostumbrados a evaluarse a sí mismos de la misma manera que los evaluaron las autoridades: como materia prima para lograr algunos, a veces extravagantes, completamente objetivos ideológicos. Durante el período soviético, tales objetivos fueron la construcción del comunismo y la difusión de su gracia por todo el mundo. Para ello, se suponía que el pueblo soviético debía sacrificar su bienestar, su vida y, si era necesario, la vida de los demás. Incluso Putin dijo en uno de sus discursos: lo que ha logrado nuestro país es el resultado de los sacrificios de generaciones enteras, y no tenemos derecho a olvidarlo. En otras palabras, la población de Rusia existe en nombre de la grandeza del estado ruso. El problema es, desafortunadamente, que el estado ruso está dirigido por un grupo de villanos. Resulta que el pueblo ruso existe por el bien de los elementos criminales que llegaron al poder.

los rusos están acostumbrados a evaluarse a sí mismos de la misma manera que los evaluaron las autoridades...



La conclusión es que no hay respeto en Rusia. Bueno, diré esto: no hay suficiente respeto por el individuo, y esto encuentra una variedad de manifestaciones externas. Por supuesto, en Rusia es posible construir un estado basado en el imperio de la ley, pero tomemos, por ejemplo, el proceso de transición del socialismo al capitalismo. Según los demógrafos, en la década de 1990, el exceso de pérdidas de población en Rusia ascendió a 6 millones de personas. En otras palabras, murieron 6 millones de personas más de lo que se hubiera esperado según las tendencias demográficas. El costo del período de "tránsito", tiene entre las principales causas el exceso de enfermedad, todo tipo de emergencias, un aumento de la delincuencia, la situación general de desesperanza, resultó ser absolutamente terrible. Sin embargo, las personas que se han beneficiado de los cambios, al principio un grupo pequeño, pero con el tiempo ha crecido, permanecieron completamente indiferentes a las enormes pérdidas humanas.

Los métodos utilizados por el gobierno de Yegor Gaidar serían inaceptables en un país civilizado, porque imponían restricciones demasiado grandes a los ciudadanos comunes. Y así, cuando evalúas estas tragedias humanas, cuando evalúas los crímenes de la era soviética, prestas atenciones a la relativa indiferencia con la que la sociedad rusa trata tales pérdidas. Lamentablemente, una persona no se considera un valor autosuficiente en su país, pero se considera parte del proceso político, como tal, se le priva de la capacidad y la capacidad de emitir juicios morales. En esto veo una de las razones por las que Rusia sigue siendo un país altamente corrupto, y aquí está la respuesta a la pregunta de por qué la corrupción es una forma eficaz de gobernanza. Pero la corrupción y el autoritarismo no ayudan al desarrollo de las instituciones de una sociedad democrática, ¡todo lo contrario!

- ¿Su sistema de argumentos es percibido por aquellos involucrados en el desarrollo de la estrategia de Estados Unidos hacia Rusia?

La conclusión es que no hay respeto en Rusia...



- La situación en los círculos de expertos estadounidenses es triste, no quieren escuchar tales argumentos. Déjame darte un ejemplo. Una pregunta popular que se ha debatido durante dos décadas es: ¿Quién es el señor Putin? Se han escrito libros sobre esto, se estudia en las universidades, pero las respuestas se reducen a encontrar un paradigma que sea familiar para los estadounidenses. La idea de que Putin es un producto de una sociedad completamente diferente, que su sistema de visión del mundo y su psicología son fundamentalmente diferentes de lo que están acostumbrados en los Estados Unidos, no se discute realmente. Esto también se refleja en la práctica: Estados Unidos reacciona a las acciones de Rusia de la manera habitual, en la lógica del comportamiento estadounidense. A Rusia se le atribuyen características estadounidenses, incluidas las negativas. Los rusos, por cierto, están haciendo todo lo posible para reforzar esta idea errónea en Estados Unidos. Putin se describe de una manera que es comprensible para los estadounidenses, basado en su experiencia política estadounidense, y no como una persona que se formó en las condiciones del semi-clandestino criminal ruso, como una persona que fue llevada al poder con el fin de consolidar la redistribución de la propiedad cometida en la Rusia postsoviética.

Los clichés han dominado la política estadounidense desde el colapso de la Unión Soviética. Entonces se asumió que Yeltsin era un símbolo y un símbolo de la democracia. Pero no fue difícil mirar el pasado de Yeltsin, recordar, por ejemplo, que fue él quien llevó a cabo la orden del Politburó del Comité Central del PCUS de demoler la casa de Ipatiev en Ekaterimburgo, donde en 1918 fue fusilada la familia del último emperador ruso. No fue difícil mirar lo que estaba sucediendo en Rusia como resultado de las llamadas reformas, de las cuales Yeltsin se convirtió en un símbolo. Pero nada de esto se ha hecho en Estados Unidos, porque nadie se molesta en mirar debajo de la superficie. Esta es una de las razones por las que la política estadounidense hacia Rusia, con la excepción del período de Ronald Reagan, no puede considerarse efectiva.

- ¿Le parece que el panorama político de Rusia es sombrío y confuso?

una persona que se formó en las condiciones del semi-clandestino criminal ruso, como una persona que fue llevada al poder con el fin de consolidar la redistribución de la propiedad ...



- Esta es una perspectiva sombría, pero no desesperada. En algunos aspectos, parezco más optimista que muchos otros, en particular, más optimista que muchos rusos que ahora miran a su país desde fuera, ya que se vieron obligados a emigrar. Mi difunto amigo Vladimir Voinovich, un maravilloso escritor ruso, me dijo poco antes de su muerte que los cambios llegarían a Rusia. Su opinión debe tenerse en cuenta. En 1988, en París, me reuní con Voinovich y el sovietólogo francés Alain Besançon. Hablamos de las primeras reformas de Gorbachov, ante lo que Alena y yo éramos muy escépticos. Y Voinovich argumentó: no, ¡se producirán grandes cambios en la URSS! Él tenía razón y nosotros estábamos equivocados. Así que acepto la predicción de Voinovich de que también en Rusia son inevitables cambios importantes.

la corrupción y el autoritarismo no ayudan al desarrollo de las instituciones de una sociedad democrática, ¡todo lo contrario!...



En Rusia, la sociedad es demasiado moderna, ha avanzado demasiado en su comprensión de la libertad, el país está demasiado integrado en los procesos mundiales para permanecer para siempre limitado por un sistema político como el de Putin. Una circunstancia importante es la libertad de información: la verdad debe ser revelada, y la verdad no se trata solo de los crímenes del régimen soviético, sino también de las atrocidades de la época posterior. Un lugar especial pertenece a la historia de las explosiones de edificios residenciales en 1999. Estas explosiones fueron necesarias para la consolidación del régimen de Yeltsin y la transferencia del poder a Putin. Y si se conoce la verdad sobre lo ocurrido entonces y en muchos otros casos, la actitud de la mayoría de la población hacia las autoridades puede cambiar. Asimismo, la glasnost ha cambiado la actitud de la sociedad hacia la experiencia soviética. Rusia necesita una especie de "Comisión de la Verdad" como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que ha estado luchando contra las secuelas del régimen del apartheid en Sudáfrica. Sí, esta Comisión Sudafricana enfrentó enormes desafíos, pero al menos intentó lidiar con el pasado.

Es necesario comprender lo que sucedió en 1993, cuando Yeltsin disolvió el parlamento, lo que sucedió en Beslán y en el Centro de Teatro de Moscú en Dubrovka, por qué Anna Politkovskaya, Yuri Shchekochikhin y muchos otros murieron, cómo fue derribado el avión de Malasia, ¿cuáles son las circunstancias reales de la intervención del Kremlin en asuntos de Ucrania. Creo que, en determinadas circunstancias, los rusos pueden reaccionar ante la verdad revelada. Bueno, ¡lo hicieron una vez en la época soviética! La verdad puede tener un efecto de desarme en el gobierno si comienzan las protestas masivas en el país. Esto, por cierto, sucedió en 1991 durante un intento de golpe de Estado. Los miembros del GKChP pueden hacer cualquier reclamo por su deseo de derrocar al gobierno legítimo, pero hay que admitirlo: en el momento decisivo, ante la perspectiva de una repetición de los sangrientos sucesos en la Plaza de Tiananmen, no utilizaron la fuerza. Pero Yeltsin en 1993 no fue tan indeciso. ¿Por qué sucedió en 1991 y no de otra manera? Una de las razones es que la ideología soviética fue desacreditada. El Comité Estatal de Emergencia no contó con el apoyo ideológico que justificaba las masacres, y sin ese apoyo los golpistas no se atrevieron a cometer crímenes aún mayores.

Creo que puede surgir una situación similar en el futuro, en la que el gobierno ruso se enfrentará a una elección: ceder a las demandas democráticas planteadas por acciones callejeras pacíficas o reprimirlas por la fuerza. Al mismo tiempo, el conocimiento de la verdad puede convertirse en un factor importante en la oposición de la sociedad a posibles represiones. Eso espero. La historia ha visto incidentes similares de cambio radical, en Japón, por ejemplo, que nunca antes había sido una democracia, o en la Alemania de la posguerra. Bajo ciertas condiciones, son posibles grandes cambios políticos y socioculturales, Rusia no es una excepción, dijo Satter en una entrevista con Radio Liberty.

la política estadounidense hacia Rusia, con la excepción del período de Ronald Reagan, no puede considerarse efectiva. ...



En 2020, las autoridades rusas expulsaron a al menos a dos periodistas extranjeros del país. A principios de noviembre, al corresponsal del periódico holandés de Volkskrant Tom Venninka, como explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, "debido a violaciones administrativas", se le revocó el permiso de residencia. A finales de agosto, la corresponsal de la BBC Sarah Rainsford se vio obligada a marcharse después de que las autoridades rusas anunciaran que representaba una amenaza para la seguridad nacional. "Rusia está entrando en un período oscuro en el que ya no pretende desempeñar un papel en el fortalecimiento de la democracia", escribió Rainsford sobre esto.