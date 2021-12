"La fe es la tabla de salvación de muchos en Cuba", dijo el padre Montes de Oca en entrevista con la COPE

El sacerdote cubano Rolando Montes de Oca aludió este miércoles a la fe como la tabla de salvación de muchos cubanos, que sobreviven en medio de carencias extremas y un clima represivo, según declaraciones a la emisora radial COPE, una de las más escuchadas en España.

La entrevista, conducida por la periodista Pilar García Muñoz, estuvo motivada, por las palabras del sacerdote católico en entrevista reciente realizada por Radio Televisión Martí, dijo la comunicadora.

El padre Montes de Oca, de 40 años, oficia actualmente en la parroquia de Vertientes, Camagüey, y al igual que otros sacerdotes de su generación, ha desplazado las barreras impuestas entre el cielo y la tierra en la isla de Cuba, asumiendo su responsabilidad para con los “menos favorecidos”, tal como establecen los mandamientos de su religión.

“Nos esforzamos por hacer ambientes bellos, para que las personas tengan también experiencias bellas […], de manera especial cuando el ambiente no es tan bello”, fue la respuesta del padre Montes de Oca a los elogios hechos a su parroquia por la periodista.

El sacerdote consideró que en Cuba se está viviendo “una situación muy delicada, por muchas razones”, y aunque es la misma que se vive en el país desde hace mucho tiempo, añadió, es peor ahora, "recrudecida la libertad de expresión y, por supuesto, desde allí, todas las demás libertades”.

Las “carencias económicas” junto a las dificultades para conseguir los productos “más elementales” y las “carencias a nivel sanitario” son algunas de las razones que agravan el malestar del pueblo cubano, en opinión del religioso.

Respecto a los juicios a los manifestantes del 11 de julio, Montes de Oca habló de los “cerca de 700 detenidos”, lo desmesurado de las peticiones fiscales “y los delitos de los que se acusan a esos que salieron a gritar libertad, que salieron a gritar cambios; los acusan de delitos muy ‘gordos’ contra la seguridad del estado, delitos de ‘sedición’, y eso tira un manto de dolor sobre la vida del cubano, que ya es dura".

"La fe es la tabla de salvación de muchos en Cuba, es el trampolín a la vida, a la esperanza”, consideró el padre Montes de Oca, remitiéndose a quienes en Cuba persisten en mantener la sonrisa, la esperanza y la creencia en el amor, porque “saben que Dios no nos abandona […] y saben que el bien sigue siendo más fuerte”.

“Entrégate y sigue”, es la decisión que dice tomar el padre Montes de Oca en momentos de agotamiento y ante los consejos de quienes le sugieren que piense en él mismo, porque “nada va a cambiar”.

El hostigamiento del régimen sobre la iglesia católica, “que muchas veces amenaza con represión” a sus miembros, es uno de los temas abordados en la entrevista. El sacerdote camagüeyano aludió a la situación vivida recientemente por el padre Alberto Reyes, su “compañero de Presbiterio, un hombre muy entregado”, quien fuera amenazado con “consecuencias” por la Seguridad del Estado a causa de su homilía sobre la Navidad en Cuba.

Los mítines de repudio, “actos de una violencia simbólica descomunal”, son una de las experiencia vividas por el sacerdote, junto a la “presión, mucha” de las autoridades, recalcó, aludiendo a la socorrida apelación a la CIA por parte del régimen, la cual, dijo sonriendo, no sabe “ni dónde está”.

Rolando Montes de Oca no se considera un hombre valiente, de acuerdo con sus propias palabras, pero no se deja vencer por el temor a las represalias.

“Lo que muchas veces he decidido no escuchar al miedo, si no escuchar mis valores, escuchar lo que Dios me pide, escuchar el dolor de la gente, y decir la verdad. Siento que nuestro mundo vive una gran crisis de la verdad (...). ¡Yo no quiero mentir!, afirmó el joven párroco de Vertientes.