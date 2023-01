“La dictadura me ha quitado mucho, pero a mi hijo no me lo quitará”: cubano se niega al reclutamiento de su hijo adolescente

El opositor Leandro Pupo Garcés, conocido en las redes sociales como Leo Garcés, ha avivado la campaña, que hace varios meses, inició la activista Raiza Velázquez en contra del Servicio Militar obligatorio en la Isla.

Funcionarios del Comité Militar de Banes, en la provincia Holguín, acudieron a la vivienda de la familia Pupo con el propósito de registrar en el Servicio Militar Activo (SMA) a Marvin Jesús Pupo Téllez de 15 años:

“Yo quiero que mi hijo sea capaz de decidir por él mismo, sentirse orgulloso por lo que decida, por su futuro. A él, simplemente no le interesa la vida militar. Otro de mis temores es que yo soy opositor, que a mí me han golpeado, me han ofendido, me han citado, me han perseguido, y temo que a Marvin lo hostiguen por ser mi hijo”, indicó el activista en conversación con Radio Televisión Martí el activista.

Pupo Garcés asegura que nunca ha impuesto ninguna religión, ni ideología a Marvin Jesús porque considera que son elecciones personales que le corresponden a él.

“Mi hijo quiere estudiar, tiene otras aspiraciones. Entiendo que hay reglas que no se pueden violar. Entiendo que un país en guerra, reclute a sus jóvenes, ¡pero un país como este que nadie ha atacado ni lo va a atacar!”, dijo Pupo Garcés.

El régimen cubano instauró el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en 1963 con el pretexto de que Estados Unidos tenía intenciones de invadir la isla.

“¿Por qué hay que obligar a niños, a menores de edad, a un servicio militar que los pone en riesgo? Mira lo que pasó con los muchachos de Matanzas.

Cuatro reclutas, de entre 18 y 20 años, que servían su Servicio Militar como bomberos, fallecieron cuando trataban de apagar el fuego en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

Los restos de estos cuatro muchachos no pudieron ser identificados, con certeza, debido a las altas temperaturas a las que se expusieron. Son las víctimas más conocidas del Servicio Militar en Cuba.

“La dictadura me ha quitado muchas cosas, pero a mi hijo no me lo quitarán; no lo usarán como a los pobres muchachos inexpertos que sacrificaron en el incendio de Matanzas... ¡Él no les pertenece a ustedes!”, recalcó en un post en Facebook.

Pero no son los únicos: Decenas de familias cubanas han padecido la pérdida de uno de sus hijos.

Todos los años el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el mes de diciembre convoca a los varones que al siguiente año arriban a los 16 de edad, a prestar servicio en el Ejército.

No se conocen las cifras de reclutas muertos por año. Las autoridades cubanas no las hacen públicas. Pero salen a la luz historias de jóvenes muertos contadas por sus familiares, quienes nunca recibieron una compensación, una explicación, una disculpa.

El rechazo a la obligatoriedad del Servicio Militar en Cuba alcanzó un punto candente cuando el 12 de mayo de 2022, la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Yissel González García, declaró ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en Cuba no se reclutan niños. Y más adelante manifestó que "los ciudadanos de ambos sexos que así lo deseen y lo expresen manifiestamente pueden incorporarse de manera voluntaria al Servicio Militar".

De acuerdo al sitio oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Servicio Militar en Cuba es de carácter obligatorio por ley: "Todos los ciudadanos cubanos del sexo masculino están obligados a cumplir el Servicio Militar en la forma y términos que se establecen en la Ley de la Defensa Nacional, en el Decreto-Ley 224 y en las demás disposiciones que se establezcan a ese efecto".