La desinformación rusa crece en la prensa china y llega a Taiwán y Hong Kong

La desinformación rusa y china sobre Ucrania, que está ideológicamente vinculada a la propaganda del gobernante Partido Comunista Chino (PCCh) sobre Taiwán, está irrumpiendo en el discurso en línea en la isla democrática, dijo una organización de verificación de hechos con sede en Taiwán, informó Radio Asia Libre (RFA).



Según el Grupo de Investigación de Operaciones de Información (IORG), que busca "contrarrestar la expansión autoritaria con una investigación científica y organización de base", decenas de millones de publicaciones, artículos, videos y comentarios en las redes sociales han inundado Internet en idioma chino desde que las tropas rusas comenzaron a concentrarse en el frontera con Ucrania en noviembre de 2021.



Entre las narrativas del PCCh, que a menudo son ecos directos de las del Kremlin, se encuentra la idea de que la relación entre Rusia y Ucrania es similar a la de un exmarido y una mujer, que la guerra se hizo inevitable por las expansiones hacia el este de la OTAN, y que el batallón neonazi Azov es responsable tanto del asesinato en masa en Ucrania como del apoyo violento a la independencia de Hong Kong.



Ucranianos de extrema derecha fueron vistos en el movimiento de protesta de Hong Kong de 2019, que también obtuvo el apoyo vocal de los políticos ultraconservadores en los EE. UU.. Los manifestantes los denunciaron en las redes sociales en ese momento, y la mayoría rechazó su presencia en Hong Kong.



Otras versiones prorrusas en idioma chino sobre la invasión rusa incluyen la idea de que Ucrania es para Rusia lo que Texas es para Estados Unidos, y que Ucrania se ha involucrado en un programa de "desrusificación" que hace caso omiso de los derechos de los rusos en el país. También difunden el eslogan "Ucrania hoy, Taiwán mañana".



Estas narrativas se repiten en los idiomas y dialectos chinos a través de Facebook, LINE y Weibo, y representan una ofensiva muy grande de información, dijo Yu Chih-hao, codirector de IORG.



Una de las fuentes del reclamo neonazi fue rastreada por IORG y el socio de RFA, The Reporter, a una publicación del 13 de noviembre en chino simplificado publicada en la página de Facebook “Chinese International”. La publicación citaba al medio estatal Russia Today (RT). Un artículo similar apareció en la agencia de noticias rusa Sputnik, que tiene 11,62 millones de seguidores en la plataforma Weibo de China.



Para el 15 de noviembre de 2021, el nacionalista Global Times acusaba al gobierno ucraniano de "coquetear" con militantes nacionalistas y grupos fascistas, y la narrativa se propagó como la pólvora a través de las granjas de contenido y las páginas de Facebook en el mes siguiente.



En Hong Kong, Wen Wei Po, respaldado por el PCCh, abordó el tema e informó: "Los neonazis ucranianos han extendido su mano negra a otros países y regiones, incluida la participación en el [movimiento de protesta de 2019] en Hong Kong dos hace años", alegando que estaban trabajando con "separatistas de Hong Kong".



Los llamados a la independencia de Hong Kong surgieron relativamente tarde durante el movimiento de protesta, que comenzó como un movimiento de masas que se oponía a la extradición a China continental, y se amplió para incluir llamados a una democracia plena, elecciones y rendición de cuentas.



Más tarde fueron ilegalizados bajo una draconiana ley de seguridad nacional impuesta en Hong Kong por el PCCh desde el 1 de julio de 2020.



También hubo paralelismos entre el reclamo de Rusia sobre Ucrania, usando el neofascismo como excusa, y la amenaza del PCCh sobre una invasión militar de Taiwán, dado el apoyo vocal de las autoridades de Taiwán al movimiento de protestas de Hong Kong.



Según You, esta simplificación excesiva y la exageración del poder y la influencia del batallón Azov es deliberado, porque están preparando el terreno para una futura invasión de Taiwán, que nunca ha sido gobernada por el PCCh, ni ha formado parte de la República Popular China.



El dicho "Ucrania hoy, Taiwán mañana" aparece también en todo el Internet taiwanés, y está diseñado para dar un aire de inevitabilidad tanto a la invasión rusa de Ucrania como a una supuesta invasión china de Taiwán, dijo IORG.



Summer Chen, editor en jefe del Taiwan FactCheck Center (TFC ), dijo que la guerra ha resaltado una vez más la vulnerabilidad de Taiwán a la guerra de información.



Citó un informe de la agencia de noticias Sputnik del 26 de febrero que afirmaba que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy había huido de Kyiv, que apareció en varios sitios de medios de comunicación taiwaneses. Si bien el artículo se basó en "informes no confirmados", los titulares sobre la "fuga" de Zelenskyy dieron la impresión de legitimidad.



Chen dijo que los medios taiwaneses son particularmente vulnerables a la manipulación sobre Ucrania, ya que carecen de sus propias fuentes de información sobre el terreno y confían con demasiada facilidad en los medios rusos para las noticias de la guerra.



Lu Sibin, investigador del Instituto de Investigación de Seguridad y Defensa Nacional de Taiwán, dijo que el mismo contenido también está circulando ampliamente en los medios estatales chinos.



“Esto sucedió antes", dijo Lu a RFA. "No mucha gente es consciente de hasta qué punto el contenido de los medios rusos se reutiliza y difunde en chino".



"Todo el mundo piensa que solo está ahí para mejorar los objetivos de desempeño de los funcionarios rusos".



Una investigación de IORG y The Reporter encontró al menos 400 artículos que citaban directamente a los medios estatales rusos como la principal fuente de información.



La mayoría cubría el ahora desacreditado "vuelo de Kyiv" de Zelenskyy, la afirmación errónea de que Rusia ahora controla el espacio aéreo de Ucrania y la desinformación de que EE. UU. ayudó en secreto a Ucrania a desarrollar armas bioquímicas en una red de laboratorios.



La fácil disponibilidad de dicho contenido en chino hace que sea mucho más fácil que estas noticias falsas penetren en los sitios web en el democrático Taiwán, dijo You.



Periodistas senior en Taiwán, que hablaron de forma anónima con The Reporter y RFA, dijo que normalmente se espera que escriban informes de noticias internacionales bajo una presión de tiempo extrema, y que usen informes de agencias, sin tiempo ni recursos para realizar una verificación independiente.



Según la Asociación de Periodistas de Taiwán, solo un puñado de los principales medios de comunicación de la isla solicitaron acreditación de prensa internacional para cubrir la guerra desde Europa del Este.



La mayoría de los otros medios se basan exclusivamente en la compilación de copias de varios servicios de cable para brindarles a sus lectores noticias de la guerra.



You dice que Taiwán debe aprender de los ucranianos cómo fortalecer sus capacidades de interpretar información y luchar contra la desinformación.



“Esto es muy importante, si queremos fortalecer las defensas de la democracia”, dijo.



Artículo basado en un informe colaborativo del Servicio Mandarín de RFA y The Reporter, una revista de investigación con sede en Taiwán. Traducido al inglés y editado por Luisetta Mudie. Traducido al español por Radio Martí.