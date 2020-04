La dama de blanco Martha Sánchez se declara en huelga de hambre en prisión

La dama de blanco y presa política Martha Sánchez se declaró este miércoles en huelga de hambre para exigir a las autoridades cubanas que revisen su causa, que considera injusta y arbitraria, afirmó su hermano, Joaquín Sánchez, en conversación con Radio Televisión Martí.

Declaraciones de Joaquín Sánchez, hermano de la dama de blanco Martha Sánchez

Sánchez se encuentra encarcelada en la prisión del Guatao, en La Habana.

"Ayer, como a las 2 (de la tarde) yo hablé con mi hermana. Ella me dijo que esta gente (el régimen) estaban violando sus derechos", relató Sánchez.

Sánchez fue condenada en septiembre del 2018 a cuatro años y seis meses de prisión por el Tribunal Municipal de Artemisa, localidad donde reside, después de manifestarse frente a un colegio electoral y exigir el fin de la dictadura y libertad para los presos políticos.

"Yo había contratado un abogado independiente para pedir una revisión de su causa. Desde el día 13 (de marzo) me mandaron un papel (diciendo) que me iban a mandar la respuesta de la reclamación", afirmó.

"Nosotros, los familiares y mucha gente sabemos bien que a ella la tienen presa injustamente por algo que no ha hecho. Qué desacato ni desobediencia, nosotros sabemos que no es así".

El hermano de la dama de blanco amplió que "nosotros no estamos de acuerdo con lo que dictó el tribunal. Como todavía no ha llegado nada (respuesta), mi hermana dice que siguen violando sus derechos. Y ayer me dijo: ´Llama a Bertha Soler (líder de las Damas de Blanco) y dile que estoy plantada (en huelga). Hasta que tenga respuesta, voy a estar plantada´".

Sánchez subrayó que le había dicho a su hermana "que pensara que se le iban a afectar los riñones si deja de tomar agua. Ella me dijo: ´Yo voy a empezar la huelga de hambre, si no me hacen caso, voy a empezarla de líquidos también. No voy a tomar agua´".