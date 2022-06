La Cumbre que no fue: Activistas impedidos de viajar hablan sobre las ideas que pensaban compartir en el magno evento

La Cumbre de las Américas continúa sesionando en Los Ángeles con activistas de la Sociedad Civil de toda la región, pero de Cuba solo pudieron asistir los que están residiendo en otros países.

Un grupo de actores sociales cubanos, invitados y acreditados para asistir al importante evento, fueron impedidos de volar a Estados Unidos por las autoridades cubanas.

Radio Televisión Martí difunde ahora los principales asuntos a los que se hubieran referido.

“Hablaría sobre la violencia digital en contra de las mujeres en la vida pública y, además, sobre la violencia política de la cual somos víctimas las activistas defensoras de derechos humanos en Cuba, las periodistas independiente o mujeres que, sencilla y llanamente, queremos formar parte de la vida pública y política de nuestro país”, dijo, desde la Alianza Cubana por la Inclusión, Marthadela Tamayo, que participaría en el panel titulado “Toda violencia es política”.

“Es de destacar que se me prohibió salir del país el día 5 de junio en el aeropuerto José Martí de La Habana. Es la tercera vez que he sido invitada como miembro de la sociedad civil cubana a participar en las cumbres y se me ha impedido. La primera vez fue en la Cumbre de Panamá en el 2015 y la segunda vez en el 2018 en la Cumbre de Lima. Y esta vez, la tercera vez, en la cumbre que se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles”.

El exponente del Hip Hop, Osvaldo Navarro, del programa cultural D.Verso perteneciente al Comité Ciudadano por la Integración Racial, basaría su discurso en su práctica de interacción con las poblaciones vulnerables.

“Fui invitado a la Novena Cumbre de las Américas para participar en una mesa de libertad de expresión donde estaría abordando la génesis artística en comunidades vulnerables. Todo esto en el marco del diálogo entre la sociedad civil, actores sociales y representantes gubernamentales de alto nivel”, indicó.

“La importancia de estos últimos cinco años de trabajo en asentamientos y barrios con presencia mayoritaria de afrodescendientes en situación de vulnerabilidad y precariedad era uno de los puntos de mi ponencia y, por supuesto, la conjugación del arte y el activismo como fórmula de incidencia en estos barrios y asentamientos”.

La cumbre tiene tres foros oficiales: la Sociedad Civil, los Jóvenes de las Américas y la Cuarta Cumbre Empresarial de las Américas.

La emprendedora y activista Saily González Velázquez se enfoca en la importancia de la democracia para el desarrollo de la capacidad de idear, gestionar y llevar a cabo proyectos, transformando ideas en productos, servicios y negocios:

“En mi caso particular, aunque la dictadura cubana no me permitió viajar a participar de manera presencial en la Cumbre de las Américas, específicamente, al Foro de la Sociedad Civil a donde estaba invitada, sí que podré participar de manera virtual en un evento que se va a estar desarrollando el viernes: envié un video con mis impresiones sobre el tema específico que es ‘Crecimiento equitativo de pequeñas economías en la región”’.

“Este es un evento donde van a estar participando funcionarios de alto nivel de la región, empresarios, actores de la sociedad civil y jóvenes y mi intervención, básicamente, se enfoca en la búsqueda de sinceridad en los discursos relacionados con Cuba, entendiendo que los problemas de Cuba no son problemas que puedan tener otros países democráticos y en ese sentido hay que tratarla. Los problemas de Cuba son problemas de una dictadura. Mi discurso termina diciendo que no va a haber democracia en Cuba si solo se apuesta al emprendedurismo pero sí se desarrollará el emprendedurismo, si se le apuesta a la democracia”.

“Este discurso habla también de los más de 1.400 presos políticos que tenemos en estos momentos y que tener políticas que no sean totalmente transparentes solo alargará por parte por supuesto, de las naciones de la región con respecto a Cuba, tratándola como si no fuera lo que es, una dictadura, solamente alargarán su tiempo de cárcel. Personas que muchos de ellos eran también emprendedores”, añadió González Velázquez.

“Hablo de esta calificación que yo hago en tres tipos de emprendedores cubanos para que se pueda tratar en el futuro y crear políticas efectivas que apoyen a la consecución de la transición a la democracia en Cuba y todos los derechos para todos los cubanos”, señaló la cuentapropista.

Cada foro abrirá un diálogo más amplio entre los jefes de gobierno, los pueblos y las empresas americanas para afrontar los desafíos y oportunidades del hemisferio, como la inclusión social, la recuperación económica, el cambio climático, la transformación digital y la democracia.

En ese tiempo, la periodista y escritora María Matienzo disertaría sobre la evolución del feminismo en la Isla y su experiencia como escritora censurada.

“Como mujer feminista conversaría sobre cuánto se me ha cercenado la libertad de expresión. La idea era que, un poco, hablara de cómo había yo vivido desde lo personal, toda la evolución del feminismo que ha ocurrido en los últimos dos, tres años a fuerza de represión y también hablaría de mi experiencia como escritora no publicada, o sea, no promocionada dentro de la Isla, censurada”.

“Iba a ser un buen momento para hablar de libertad de expresión en Cuba, desde la experiencia que vivimos muchas mujeres, que no necesariamente están visibles ni tienen Twitter, ni Facebook, pero viven violaciones de derechos humanos constantemente”, agregó Matienzo.

“Y justo uno de los puntos que yo pensaba abogar cuando hablara de libertad de expresión es cómo se limita la libertad de expresión cuando los precios de la tecnología son prohibitivos para un sector bastante amplio de la población femenina, que tienen que priorizar cuestiones elementales y cotidianas como la alimentación de sus hijos o como la manutención de la familia”, puntualizó.

Igualmente fueron invitados Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba, y Aymara Peña de la organización Somos Nueva Cuba.

La Novena Cumbre de las Américas busca potenciar el compromiso entre líderes y actores sociales de lograr que la democracia responda a las necesidades de las personas en el hemisferio.