La crisis en Cuba: ¿coyuntura infinita? (FOTOS)

Contrario a lo prometido por el gobierno meses atrás, el desabastecimiento de alimentos y productos de aseo, y la crisis de combustible, se han agudizado en Cuba hasta este mes de febrero, informaron residentes en la isla entrevistados por Radio Martí.

En San Juan y Martínez la falta de petróleo y gasolina afecta la campaña tabacalera, y la escasez es total en las tiendas recaudadoras de divisas, comentó el campesino Rolando Pupo Carralero.

La lista de faltantes es larga, como las colas en las tiendas cuando las abastecen: "No hay detergente, no hay jabón, no hay papel sanitario, no hay leche en polvo, no hay leche condensada...", enumeró Pupo Carralero.

La provincia de Artemisa tiene un combinado lácteo en Guanajay, sin embargo hay inestabilidad en el suministro de leche en polvo para infantes en esa localidad, dijo el miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello.

En La Habana no hay combustible, y están cerrando tiendas recaudadoras de divisas por falta de productos para la venta, reportó el comunicador Vladimir Turró.

"Las personas amanecen. Se ven las colas hasta altas horas de la madrugada en los Cupets (gasolineras)", dijo Turró. "La tienda La Alborada (TRD) está cerrada totalmente por falta de productos", añadió.

Armando Abascal, miembro del partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, comenta la delicada situación que enfrentan los residentes del poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, provincia de Matanzas.

"Antier se fajaron las mujeres ahí por el jabón. De qué manera van a lavar la ropa. De qué forma se van a bañar", se cuestionó.

Cienfuegos vive un desabastecimiento general, dijo el periodista Alejandro Tur Valladares, quien considera que el gobierno no tiene capacidad para enfrentar el problema.

"Se da en el ámbito de los alimentos, en el ámbito de los productos de higiene, los productos de vestir e incluso en el sensible tema de los medicamentos", aseguró.

En Santa Clara hay múltiples productos en falta, entre ellos la necesaria leche en polvo y el gas licuado para cocinar los alimentos, señaló el cuentapropista Yoel Espinosa. "La mayoría de las personas no tienen gas", señaló.

Desde Jatibonico, en Sancti Spíritus, los bebés entre cero y un año recibieron este mes solo la mitad de la leche en polvo que les corresponde, aseguró Vladimir Ríos Cruz.

"Cuando fuimos a la tienda a sacar los mandados nos dieron tres bolsas nada más a la espera de que en un momento determinado vengan las otras tres, y estamos en una situación verdaderamente difícil", dijo Ríos Cruz.

En la tienda El Éxito, en Las Tunas, una larga cola para comprar productos de aseo este jueves requirió la presencia policial cuando varios consumidores "alteraron el orden público" ante el temor de no alcanzar detergente, dijo la activista Yolanda Carmenate. La cantidad surtida, añadió, fue ínfima.

Las largas colas también son visibles en las paradas, ante la crisis en el servicio de transporte público. Los residentes recurren a largas caminatas para llegar a sus destinos, "porque no hay donde montarse", dijo Carmenate.

En el municipio de Velasco, Holguín, Sorania Cruz Rosales fue testigo de las enormes colas para comprar jabón y detergente, y para adquirir la gasolina que se vende racionada por el desabastecimiento.

En Banes, también en la oriental provincia de Holguín, hace tres meses que no hay gas licuado, y el transporte es solo en coches tirados por caballos, porque no hay gasolina, según el activista William Tamayo.

"Estamos cocinando con carbón. El saco de carbón está a 120 pesos, la lata a 60, cuando no hay carbón tenemos que cocinar con leña", subrayó.

En octubre pasado, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, consideró superada la fase más crítica de la crisis de abastecimiento de combustible que ha afectado al país, una situación que insistió en llamar "coyuntural".

