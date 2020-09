La crítica directa de un locutor al gobierno: Las tripas, gallinas "decrépitas" y los restos se los comen ustedes

Un locutor de la emisora estatal Radio Taíno lanzó una crítica directa al gobierno cubano en su cuenta de Facebook tras las declaraciones el miércoles del ministro de la Industria Alimentaria de Cuba,​ Manuel Sobrino Martínez​ sobre los planes de ese sector.

"Sin rodeos, voy directo y si perdiera mi trabajo ya me las arreglaré: Respeto para el pueblo cubano. Las tripas, gallinas "decrépitas" y los restos se los comen ustedes. Al final somos nobles porque aguantamos como bestias", espetó Yunior Morales, un conductor de radio y TV que ha trabajado en varios canales nacionales y locales en Cuba.

El comunicador reaccionó visiblemente molesto a la intervención del ministro en el programa de propaganda oficial Mesa Redonda, que transmite diariamente la televisión cubana: "Nos dan en la cara con muchas tripas sin explicar dónde fue a parar tanta carne".

La población de la isla vive en paralelo una crisis sanitaria, con el rebrote del COVID-19 en varias localidades y severas medidas de control para evitar su propagación, y la escasez de alimentos y otros productos básicos debido al desabastecimiento de la red estatal de comercio.

En su post, Morales pone el parche antes de que salga el hueco: "Decir la verdad no me hace mercenario y sí agradecido con esos antepasados que legaron mucha osadía. Al que no le guste mi sinceridad que aprenda de valores humanos", señala en relación con las usuales acusaciones del gobierno a quienes disienten o critican su gestión.

Morales dice expresarse "como ciudadano que ama a Cuba con deberes, derechos y criterio" y añade que si es libre para valorar lo que está bien, entonces también es "soberano para la buena crítica".

El locutor describe la desesperante situación del cubano de a pie en medio de la pandemia, ampliamente obviada por el ministro en su amplia intervención llena de verborrea política:

"Somos muchos careciendo de lo básico, en una estresante supervivencia. Vengan soluciones y menos consignas que no tenemos dos vidas", concluyó.