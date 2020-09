Activista Yuleimi de la Caridad Valdés liberada sin cargos tras arresto violento

La activista Yuleimi de la Caridad Valdés Coba fue liberada este lunes luego de un arresto violento en su casa el pasado 10 de septiembre, sin que las autoridades le comunicaran las razones de los atropellos contra su persona, afirmó a Radio Televisión Martí.

Su arresto ocurrió cuando le informaron que la policía estaba deteniendo al esposo y la joven salió de la casa a averiguar qué sucedía.

"Cuando llegó ese hombre (se refiere al jefe de sector de la Policía en Pogolotti), me dijo: 'ven acá', y yo no lo atendí y seguí hasta donde estaba mi marido para ver que pasó, pero me agarró, me haló, me torció un brazo y me arrastró por todo el barrio", relató.

Luego del traslado a la estación de Policía "me desmallé y me contaron que me dejaron tirada en el piso, y ese policía no permitió que nadie me diera auxilio", agregó.

Durante los días que estuvo detenida las autoridades dijeron a la familia que Valdés Coba sería procesada por "desacato a la autoridad", sin embargo, este lunes la liberaron sin presentar cargos.

"No encuentro explicación a lo ocurrido y pienso que es porque mi hermano es activista de derechos humanos y quieren hacernos daño a mí y a mi familia", consideró.

La activista dijo que aún siente dolores por los golpes y molestias en un hombros, pero se siente aliviada y considera "una bendición" poder estar de nuevo junto a sus dos hijos y al resto de la familia.

Valdés Coba había estado vinculada al Movimiento Opositor por Una Nueva República (MONR) a través de su hermano. "La vida me ha puesto en el camino esta opción de integrarme públicamente a la oposición y fungir como activista de derechos humanos", dijo.

En enero pasado, la joven intervino para que los policías no golpearan a su hermano, Wilber Acebedo Coba, durante un arresto, y ambos resultaron detenidos y multados.

Luego fueron liberados y quedaron pendientes de un proceso legal por supuesto "atentado". Los activistas sostienen que son inocentes y argumentan que quienes recibieron maltratos de la policía fueron ellos.