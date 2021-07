La abuela cubana que plantó cara a la dictadura en las protestas del 11J, inmortalizada en mural de la Calle 8 (FOTOS+VIDEO)

El pintor de origen cubano Edin Gutiérrez dejó plasmada en un mural colectivo de la Calle 8, en Miami, la figura de Sarah Naranjo, la anciana de 87 años que, golpeando una olla vacía, saliera a protestar durante el levantamiento popular del pasado 11 de julio.

"Poniendo mi humilde apoyo, haciendo un pequeño mural con mis compañeros en la Calle 8. Esta imagen me rompió el alma, esta señora de 87 años dándole la cara a la dictadura, es algo que nos eleva el valor", escribió el artista en Facebook.

En un video compartido en Instagram por Chaveli MC, Naranjo explica por qué se atrevió a salir a las calles y sumarse a la primera protesta a nivel nacional que se ha dado en Cuba en los últimos 62 años.

“Me fui para la calle porque estoy aburrida de pasar hambre, de pasar trabajo. No tengo agua, no tengo nada. Aquí esto es lo más grande de la vida (...). Estos apagones me ponen malísima, me falta el aire y busco ventilador para ponerlo y no encuentro. Porque quitan la luz y no tienen pa' cuándo ponerla, y uno se aburre, se cansa”, expresó la anciana.

El valor demostrado por la octogenaria, enfrentándose a un régimen que no vaciló en sacar sus tropas especiales para reprimir al pueblo, le está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales.