"La única sanción que lleva mi hijo es la libertad", dice madre de preso político enviado a cárcel de mayor rigor

Yanelis Valladares Jaime, madre del preso político Fray Claro Valladares, manifestante de las protestas del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, denunció que su hijo fue trasladado a la cárcel de mayor rigor conocida como "La 26", en la provincia de Camagüey.



La noticia fue dada a conocer en un video divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en su cuenta de Twitter, en el que Valladares explica que su hijo permanece a la espera de juicio y está acusado de “atentado”.

“Mi niño salió a la marcha pacífica del 18 y 19 de agosto, y ahora el gobierno lo acusa de atentado. Mi hijo estuvo 46 días en la (sede de la) Seguridad del Estado, y allí le hicieron tortura psicológica”, denunció Valladares Jaime.



La mujer indicó que el joven manifestante fue trasladado al centro penitenciario Cerámica Roja, donde permaneció por dos meses, “esperando que se decidiera si íbamos a juicio o era una multa”.

Según dijo, el pasado viernes recibió una llamada telefónica de su hijo, en la cual el joven le avisó del traslado:



“Es una prisión que, las personas allí están sancionadas por más de 20, 30 ó 40 años (...) ¡Y allí tienen a mi niño, como si fuera un delincuente, como si fuera lo peor! Lo único que hizo, el único delito que cometió mi hijo a sus 21 años es protestar pacíficamente por sus derechos, por los derechos del pueblo, porque teníamos ser, porque teníamos hambre, poque no podíamos más con el sistema”, alegó la señora.

Valladares Jaime alertó que “La 26 es una de las prisiones más malas de Cuba, donde depositan a presos de diferentes provincias que hayan tenido más de un asesinato, violaciones, corrupciones que, vaya, yo pienso que no es para que mi hijo esté en un lugar como ese".

La mujer reiteró que su hijo está siendo castigado por el hecho de no estar de acuerdo con el sistema que gobierna Cuba, por desear un gobierno diferente y por “no permitir que la Seguridad del Estado me amenazara como lo hizo, con dos cartas de advertencia que tengo por protestar, porque no estoy de acuerdo con esto, estoy obligada, pero no estoy de acuerdo”, enfatizó.



La madre del manifestante pacífico cuestionó, además, la legalidad del traslado de su hijo a “La 26”, sin haber sido juzgado, o sea, estando “pendiente de juicio” y, además, de madrugada, cuando no podía comunicarse con nadie.



Valladares Jaime finalizó su alocución dando las gracias por ser escuchada y “por hacer ruido por mi hijo”, y pidió solidaridad para con el joven. "La única sanción que lleva mi hijo es la libertad”, concluyó.