La última Serie Mundial de Béisbol en Washington D.C. no fue en 1924

La Serie Mundial de Béisbol que acaba de concluir con una inesperada victoria 4 juegos a 3 de los Nacionales de Washington sobre los favoritos Astros de Houston, es la edición más excitante del clásico de octubre desde la que escenificaron, en 1975, los Rojos de Cincinnati frente a las Medias Rojas de Boston.

Aparte de lo cerrado de esta serie, la entidad de los jugadores de ambos equipos señalaba la calidad de la contienda.

De los integrantes de la escuadra de Cincinnati están en el Salón de la Fama en Cooperstown, Sparky Anderson, como manager; Johnny Bench, Joe Morgan y nuestro Tany Pérez. Vistiendo la tela de los Rojos, mientras que en las Medias Rojas estaban Carlton Fisk, Jim Rice y Carl Yastzemski.

Por cierto, durante la serie yo estaba en Bahamas asistiendo a un congreso de construcción prefabricada y pasé varias sesiones del mismo con el trasmisor de traducciones en un oído y el radio de baterías en el otro, oyendo a Joe Garagiola narrando los juegos.

Pero para refinar el tema, vamos a ver los equipos de todos los deportes que ganaron por última vez un campeonato en la capital estadounidense.

Lo que llaman el “día glorioso”, el 26 de enero de 1992 en que los Redskins, el equipo de football de la ciudad ganó el Super Bowl XXVI 37-24 frente a los Buffalo Bills.

En la NBA, los Wizards, entonces con el nombre de Bullets, ganaron el campeonato en 1978. La única vez que un equipo capitalino se coronó campeón de baloncesto.

Por su parte, el equipo de Hockey sobre hielo de la urbe del Potomac, los Capitals, nunca ha ganado la Copa Stanley aunque llegaron a los finales en 1998.

Breve historia de las franquicias en Washington

Los Senadores de Washington fueron uno de los ocho equipos fundadores de la Liga Americana. Eso fue en 1901 y llevaron ese apelativo hasta 1905 que cambiaron el nombre por el de Nacionales.

El nombre de Nacionales en el uniforme solo duró dos temporadas y luego fue reemplazado por la letra “W”, por los próximos 52 años.

Desde 1911 hasta 1933 los Senadores fueron uno de los equipos más exitosos de las Grandes Ligas, teniendo en su nómina inquilinos de Cooperstown como Sam Rice, Joe Cronin, Goose Goslin, Heinie Manush, Bucky Harris y a uno de los mejores lanzadores de la historia del pasatiempo, al “Tren” Walter Johnson.

Esos Senadores ganaron la Serie Mundial de 1924, esa que hoy se le atribuye el haber sido la última Serie Mundial de béisbol en DC.

Pero hoy recordamos mejor a los Senadores como un equipo perdedor incluyendo seis temporadas, entre 1940 y 1950 en que quedaron en el sótano de la liga.

Pero vamos al evento que fue, realmente, la última Serie Mundial de un equipo de béisbol en DC.

Al final de esa serie no hubo trofeo para el ganador, ni anillo para los peloteros vencedores, tampoco hubo parada pública ni celebraciones como las de hoy. Aparte de eso, los jugadores del conjunto campeón no podían alojarse en los buenos hoteles de la ciudad a la cual representaban.

Esa serie duró diez juegos y fue la Serie Mundial de las Negro Leagues o Ligas Negras. En esa serie los Homestead Grays derrotaron a los Birmingham Black Barons, 4 juegos a 1. La contienda tuvo lugar en 1948 y esa fue, realmente, la última vez que un equipo capitalino ganó la Serie Mundial de béisbol.

Y déjenme aportar la respuesta antes que me hagan el comentario de “eso no vale, porque no eran las Grandes Ligas”.

Esto lo he dicho muchas veces después de emplear años en investigar y estudiar la historia de las Ligas Negras y el béisbol que EEUU en aquel período. En esa época había DOS Ligas Mayores, una blanca y otra negra.

Cuando realmente estudiamos la calidad de ese béisbol y la de los jugadores del mismo, tenemos que llegar a esa conclusión. Además está documentado que en juegos efectuados a través de los años entre equipos de ambas ligas, la relación de ganados y perdidos era equilibrada.

Los Grays que jugaban además de Washington, también jugaban algunos partidos en Western Pennsylvania, era un equipo ganador con grandes figuras en su elenco.

En esta serie jugó por los Grays Buck Leonard, en primera base, y por los Barons, Willie Mays, en el jardín central. Ambos célebres miembros del Salón de la Fama. Siendo Mays, para algunos, el mejor jugador de pelota de la historia.

Los Grays ganaron nueve series consecutivas de las Ligas Negras de 1937 a 1945 y diez campeonatos de liga, también de forma consecutiva de 1937 a 1948.