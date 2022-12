Lázaro Yuri Valle Roca "se está quedando ciego" en prisión, denuncia su esposa

La situación de salud del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca ha empeorado en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, al punto de que podría perder la visión, constató este martes su esposa, Eralidis Frómeta, durante la visita familiar.

El comunicador, que cumple una sentencia de 5 años de prisión, continúa sin recibir atención médica y tampoco tiene acceso a medicamentos para varias dolencias que padece, a pesar de lo cual se le negó la entrada de los fármacos que le trajo su esposa.



“Yuri continúa con el problema de la visión, se está quedando ciego totalmente. Se me dijo que hay que esperar que un hospital le dé un turno, pero tampoco se le pueden pasar los medicamentos que necesita, según me informó un mayor de la prisión, quien me dijo que era una orden de la Fiscalía y el Ministerio del Interior", detalló Frómeta.

Sobre la razón expresada por los militares para prohibir la entrada de los medicamentos a la prisión, Frómeta dijo que, "según ellos, no los dejan entrar porque proceden del extranjero. Sabemos que acá, en Cuba, no tenemos medicinas. Mi esposo necesita vitamina C, jarabe para una gripe; le está subiendo mucho la presión arterial y tampoco tiene medicamentos para tratar esa hipertensión".

A esa situación, ya crítica, se suma la pésima alimentación y los maltratos dentro del centro penitenciario, denunció la esposa del preso político.



"La alimentación ni hablar; allí no hay comida para los presos. La sirven muy mal elaborada y, en ocasiones, descompuesta. En las cárceles cubanas se están violando completamente las Reglas Mandela, establecida por Naciones Unidas para el tratamiento a reclusos. Ni la ropa se la cambian como debiera ser”, alertó Frómeta.



Este miércoles, la también comunicadora independiente se dirigirá a la sede de Fiscalía General de la República, para establecer una queja por todas las irregularidades que está sufriendo su esposo en el penal.



“Hoy acudiré a la fiscalía, porque si no le dejan pasar los medicamentos a mi esposo, entonces el régimen penitenciario cubano tiene que garantizarle a él sus medicinas”, concluyó.



Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado por el Tribunal Provincial de la Habana, acusado de los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia. Fue detenido el 15 de junio de 2021, por haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Zanja.

Recientemente, el expresidente de Costa Rica, y Premio Nobel de la Paz 1987, Oscar Arias, anunció su decisión de apadrinar al periodista cubano como parte de una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo, promovida por la organización no gubernamental checa, Instituto Casla.